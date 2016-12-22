Навальный ответил на претензии Леонтьева словами «нет, руками я не жру»

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный написал в своем блоге, что «руками» он «не жрет». Так он ответил на вопрос пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, заключавшийся в том, что «неужели» оппозиционер «жрет руками и вытирается рукавом». Вопрос Леонтьев задал в связи с рассказом главы ФБК о закупке для нужд «Роснефти» серебряных ложечек стоимостью почти 15 тыс. руб.
«Но мне кажется, что на прямой, где в точке А «жрать руками», а в точке Б «жрать вилкой за 11 тыс. руб.», есть еще много разных вариантов», — добавил основатель ФБК, добавив, что одной из подобных возможностей, по его мнению, является, «например, «пожрать, используя обычную вилку из обычного магазина», и вытереться салфеткой из обычной салфетницы, а не за 32 тыс. руб.»
«И нет, Михаил Леонтьев, эти цены не являются разумными», — заключил Навальный.
О том, что «Роснефть» закупила посуды, полотенец, скатертей и других «предметов интерьера» на 5 млн руб., ранее в своем блоге сообщил Алексей Навальный. В размещенном на сайте компании протоколе закупочной комиссии были упомянуты чайные ложечки по 15 тыс. руб. каждая, а также икорницы по 83 тыс. руб. В ответ на это Леонтьев заявил, что самолет, на котором летают сотрудники российской нефтегазовой компании, должен быть обеспечен качественными тарелками, вилками, ложками и другими средствами для приема пищи.
По словам Леонтьева, эти цены «разумные». «Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?» — возмутился представитель «Роснефти».