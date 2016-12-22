Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Навальный ответил на претензии Леонтьева словами «нет, руками я не жру» 19:25 Импичмент для Трампа: возможна ли досрочная отставка президента США 19:18 Почему Эрдоган не отменяет чрезвычайное положение в Турции 19:15 Мосгорсуд отказался отдавать теще Ходорковского изъятые $120 тыс. 18:40 В Новосибирске задержали членов «Открытой России» за опрос у военкомата 18:11 ФАС признала связанные с Пригожиным компании картелем 17:50 Турция выразила протест США из-за драки возле резиденции в Вашингтоне 17:38 В Кремле получили письмо от сына задержанного за шпионаж украинца 16:37 Кремль назвал вопрос о визах между Россией и Украиной «русофобской» темой 16:28 Москва и Париж анонсировали встречу Путина и Макрона 16:17 В Кремле заявили о выходе Маккейна за грань приличия 16:01 Кремль опроверг планы повысить явку «неполитическими референдумами» 15:57 Трамп в Израиле призвал Иран прекратить поддерживать террористов 15:47 Сенаторы предложили ужесточить наказание за незаконную продажу сим-карт 15:29 МИД назвал удар США в Сирии нарушением международного права 15:17 В Томске возбудили дело о ложном сообщении о бомбе в штабе Навального 14:38 В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение тишины до 100 тыс. руб. 14:24 Россия и Турция подписали соглашение о взаимном снятии санкций в торговле 14:08 Генпрокуратура ответила Transparency о конфликте интересов Данкверта 13:31 Суд разрешил провести расследование против экс-премьера Украины Азарова 13:31 Скворцову выбрали председателем ассамблеи ВОЗ вопреки протестам Украины 13:03
Лента новостей 19:43 МСК
Елисеев прокомментировал сообщение об общих бизнес-интересах с Тимченко Бизнес, 19:28 Навальный ответил на претензии Леонтьева словами «нет, руками я не жру» Политика, 19:25 Импичмент для Трампа: возможна ли досрочная отставка президента США Политика, 19:18 Почему Эрдоган не отменяет чрезвычайное положение в Турции Политика, 19:15 Мутко сообщил о необходимости снять газон на «Зенит-Арене» Спорт, 19:15 «Исламское государство» запретило своим боевиками пользоваться соцсетями Технологии и медиа, 19:03 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,80 Продажа 56,81 EUR НАЛ. 63,70 63,75 Два вице-президента АЛРОСА ушли в отставку Бизнес, 18:46 Мосгорсуд отказался отдавать теще Ходорковского изъятые $120 тыс. Политика, 18:40 РФС назвал лучших футболиста, тренера и судью сезона Спорт, 18:40 Google назвал дату старта работы Android Pay в России Технологии и медиа, 18:38 Путин поручил ускорить разработку сверхтяжелой ракеты на 10 лет Технологии и медиа, 18:27 Правительство не поддержало законопроект о запрете вейпинга в парках Бизнес, 18:19 Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «розовое» лето Общество, 18:19 В Новосибирске задержали членов «Открытой России» за опрос у военкомата Политика, 18:11 Леонтьев ответил на претензии Навального по поводу ложечек для «Роснефти» Общество, 17:53 ФАС признала связанные с Пригожиным компании картелем Политика, 17:50 Турция выразила протест США из-за драки возле резиденции в Вашингтоне Политика, 17:38 Московский НПЗ подтвердил информацию о выбросах диоксида серы Общество, 17:30 Навальный сообщил о закупке «Роснефтью» ложечек по 15 тыс. руб. за штуку Общество, 17:23 СК заподозрил дагестанца в финансировании терроризма на 2,4 млн руб. Общество, 17:21 В Совкомбанке произошел сбой из-за смены процессинговых компаний Финансы, 17:04 В Стамбуле снесли ставший местом расстрела 39 человек клуб Общество, 17:03 В Свердловской области школьники на кладбище повредили 150 надгробий Общество, 16:59 Посольство заявило о похищении пиратами россиянина в Нигерии Общество, 16:45 Бывшего директора ФСИН Реймера попросили приговорить к 9 годам колонии Общество, 16:41 Против бывшей судьи Мособлсуда разрешили возбудить уголовное дело Общество, 16:38 В Кремле получили письмо от сына задержанного за шпионаж украинца Политика, 16:37
Навальный ответил на претензии Леонтьева словами «нет, руками я не жру»
Материалы по теме Леонтьев ответил на претензии Навального по поводу ложечек для «Роснефти» Навальный сообщил о закупке «Роснефтью» ложечек по 15 тыс. руб. за штуку В Томске возбудили дело о ложном сообщении о бомбе в штабе Навального Поклонская предложила проверить фонд Алексея Навального на коррупцию
19:25
Навальный ответил на претензии Леонтьева словами «нет, руками я не жру»

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный написал в своем блоге, что «руками» он «не жрет». Так он ответил на вопрос ​пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, заключавшийся в том, что «неужели» оппозиционер «жрет руками и вытирается рукавом». Вопрос Леонтьев задал в связи с рассказом главы ФБК о закупке для нужд «Роснефти» серебряных ложечек стоимостью почти 15 тыс. руб.

«Но мне кажется, что на прямой, где в точке А «жрать руками», а в точке Б «жрать вилкой за 11 тыс. руб.», есть еще много разных вариантов», — добавил основатель ФБК, добавив, что одной из подобных возможностей, по его мнению, является, «например, «пожрать, используя обычную вилку из обычного магазина», и вытереться салфеткой из обычной салфетницы, а не за 32 тыс. руб.»

«И нет, Михаил Леонтьев, эти цены не являются разумными», — заключил Навальный.

О том, что «Роснефть» закупила посуды, полотенец, скатертей и других «предметов интерьера» на 5 млн руб., ранее в своем блоге сообщил Алексей Навальный. В размещенном на сайте компании протоколе закупочной комиссии были упомянуты чайные ложечки по 15 тыс. руб. каждая, а также икорницы по 83 тыс. руб. В ответ на это Леонтьев заявил, что самолет, на котором летают сотрудники российской нефтегазовой компании, должен быть обеспечен качественными тарелками, вилками, ложками и другими средствами для приема пищи.

По словам Леонтьева, эти цены «разумные». «Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?» — возмутился представитель «Роснефти». 

Теги
Михаил Леонтьев, Алексей Навальный, "Роснефть"
Другие материалы РБК
Российский летающий автомобиль: первые подробности
Автомобилистка из Уфы 300 раз нарушила ПДД за три месяца
Финалистка Уимблдона после матча назвала Шарапову обманщицей
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии
9 районов Москвы с самым быстро дешевеющим жильем
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку