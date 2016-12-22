«Исламское государство» запретило своим боевиками пользоваться соцсетями

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории России) запретила своим членам пользоваться социальными сетями. Об этом сообщает организация SITE, которая занимается мониторингом сетевой активности террористов и их сторонников, со ссылкой на документ ИГ.

Скан данного документа ИГ SITE опубликовала на своем сайте. Как отмечает организация, по мнению ИГ, с помощью социальных сетей можно отследить как самих боевиков, так и их местоположение.

В мае директор полицейской службы Евросоюза Роб Уэйнрайт на конференции по безопасности в Лондоне рассказал, что ИГ и «Аль-Каида» (запрещена на территории России) начали разработку своих инструментов для коммуникации. Он отметил, что спецслужбы смогли зафиксировать и идентифицировать более двух тысяч элементов сети экстремистов, которые располагались на 52 социальных медиаплатформах. Уэйнрайт отметил, что таким образом ИГ развивало собственную платформу социальных медиа, а значит, и собственную часть интернета, которой они пользовались в своих целях.



Террористы используют социальные сети для распространения своих идей и вербовки. Так, в августе 2016 года в Twitter заявили, что за год его администраторы заблокировали 360 тыс. аккаунтов за пропаганду терроризма.