Два вице-президента АЛРОСА ушли в отставку

Два вице-президента российской группы алмазодобывающих компаний АЛРОСА — Елена Гангало и Александр Паршков — ушли в отставку. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Паршков, как уточняется на сайте предприятия, курировал в АЛРОСА закупочную деятельность. Гангало, в свою очередь, отвечала за финансово-экономическую политику.

Оба они, как пояснили РБК, свои посты покинули по собственному желанию, а не из-за организационных изменений, которые АЛРОСА анонсировала в начале мая. «Они самостоятельно приняли все решения об уходе», — добавили в пресс-службе, отметив, что «какое-то время» Гангало и Паршков продолжали работать на предприятии «для того, чтобы ввести в курс дела руководство». «В мае они официально покинули компанию», — рассказал представитель АЛРОСА.

Направление закупочной деятельности в компании, по его словам, после ухода Паршкова в статусе вице-президента возглавит Владимир Козлов. На эту должность, как пояснили РБК, его назначили в пятницу, 19 мая. Тем временем вопросы экономики, по данным пресс-службы АЛРОСА, после ухода Елены Гангало в группе компаний будет курировать Сергей Иванов.

Ранее, 4 мая, стало известно о том, что алмазодобывающую компанию покинул ее вице-президент Ринат Гизатулин. Его последний рабочий день, как рассказали РБК в АЛРОСА, был 28 апреля. При этом отвечать на вопрос, с чем связана отставка, сам Гизатулин тогда отказался.

В АЛРОСА, в свою очередь, пояснили, что на тот момент в компании проходил «аудит внутренних процессов». «По результатам будет реализован ряд организационных изменений, за которыми до конца мая последуют и кадровые», — уточняли РБК в компании, не поясняя при этом, какие именно перестановки готовятся в предприятии.