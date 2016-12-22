В Новосибирске задержали двух активистов «Открытой России»

В Новосибирске задержали двух членов основанного Михаилом Ходорковским движения «Открытая Россия». Об этом представителям общественной организации сообщил координатор отделения движения в Новосибирске Егор Савин, говорится в материале на сайте «Открытой России».

В отделение полиции, по словам Савина, были доставлены активисты Родион Копаев и Зорен Исабекян. Оба они, как уточнил собеседник издания, ранее, 22 мая, проводили анкетирование около военкомата в рамках работы проекта под названием «Школа призывника». Он, как пояснили представители движения, направлен на оказание помощи для призывников и их родителей по вопросам, связанным с призывом на воинскую службу.​

«Мы это проводим два раза в год и никогда серьезных эксцессов не случалось. Хотя военкоматы это раздражает», — сообщил координатор новосибирского отделения движения, добавив, что Копаева и Исабекяна задержали по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В настоящий момент активисты, по данным Савина, находятся в отделении полиции, где останутся до суда, который состоится 23 мая. На своей странице в Facebook координатор движения также рассказал, что задержанным сотрудники правоохранительных органов не дают ознакомиться с материалами дела.

«Ведут [себя] по-хамски», — заключил Савин, уточнив «Открытой России», что в настоящий момент к Копаеву и Исабекяну едет адвокат.​

Прежде, 26 апреля, Генпрокуратура признала зарегистрированное в Великобритании движение «Открытая Россия» нежелательным. При этом, как поясняли РБК в надзорном ведомстве, на работе общественной организации в России этот статус никак не должен был отразиться.

На следующий день в московском офисе движения прошли обыски. В ходе этих мероприятий, по словам координатора движения Марии Бароновой, силовики «изъяли» из здания «100 тыс. листовок». Позже, 2 мая, защита «Открытой России» обжаловала обыски, потребовав признать эти действия оперативников незаконными, устранить нарушения, а также вернуть изъятые личные вещи.