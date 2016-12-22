Мосгорсуд отказался отдавать теще Ходорковского изъятые $120 тыс.

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Мосгорсуд признал законным удержание $120 тыс., которые были изъяты в качестве вещественного доказательства у тещи бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского Лидии Куклиной по уголовному делу об отмывании средств. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оглашенное решение суда.

Таким образом, суд решил не удовлетворять апелляцию на решение Басманного суда от 3 марта. Тогда суд отклонил жалобу адвоката Куклиной на действия следователя, который изъял $120 тыс. из банковской ячейки тещи Ходорковского. Представитель Куклиной Сергей Бадамшин попросил Мосгорсуд признать решение Басманного суда незаконным и вернуть деньги своей клиентке. Он пояснил, что Куклина получил эти средства законно от продажи земли.

Во время суда представитель прокуратуры рассказал, что на самом деле этими средствами пользовалась другая женщина, а именно домохозяйка Куклиной по фамилии Монахова. Однако прокуратура не уточнила ее роль в деле об отмывании средств.

Следственный комитет считает, что организатором финансовой схемы является Михаил Ходорковский. Бадамшин заявил, что Монахова не проходит по этому делу в качестве подозреваемого или обвиняемого. Он отметил, что тещу Ходорковского допрашивали как свидетеля.

В декабре 2013 года «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник, что в рамках третьего уголовного дела против Ходорковского расследуется отмывание денежных средства Михаилом Ходорковским и другими лицами. По версии следствия, Ходорковский и его сообщники похитили $10 млрд и отмыли данные средства за рубежом. Как полагают следователи, данные финансы также пошли на финансирование изменений в российское законодательство и его либерализацию. Позже заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев в декабре 2013 года заявил «Интерфаксу», что против Ходорковского расследуется «несколько уголовных дел, которые имеют хорошую судебную перспективу».

Как рассказали источники «Интерфакса», сбор материалов по данному делу начался в 2011 году, через две недели после вынесения приговора Ходорковскому и бывшему топ-менеджеру компании Платону Лебедеву. Тогда, в декабре 2010 года, Хамовнический суд столицы признал их виновными в хищении нефти и легализации доходов с продажей похищенного сырья и приговорил к 14 годам колонии.

«Дело ЮКОСа» началось в 2003 году, когда под арест были взяты основной акционер компании Михаил Ходорковский и его деловой партнер Платон Лебедев. Их обвиняли в хищении имущества и уклонении от налогов. В 2005 году суд признал их виновными и приговорил к восьми годам тюрьмы.

Ходорковского в декабре 2013 года помиловал президент России Владимир Путин.​ Платон Лебедев вышел на свободу в январе 2014 года по решению Верховного суда, который снизил ему срок наказания. 

Теги
Михаил Ходорковский, Мосгорсуд, «дело ЮКОСа»
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