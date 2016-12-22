Московский НПЗ подтвердил информацию о выбросах диоксида серы

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) подтвердил информацию о том, что с предприятия в атмосферу выбрасывался диоксид серы. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы завода сообщает агентство «Интерфакс».

Ранее, 22 мая, выбросы диоксида серы со столичного НПЗ зафиксировал в ходе внеплановой проверки Росприроднадзор, передавало «РИА Новости». При этом выбросов сероводорода на установках завода представители ведомства тогда не обнаружили.

На предприятии эти данные подтвердили: «Выявленные превышения нормативов по выбросам диоксида серы зафиксированы только на источниках выброса завода (Московского НПЗ. — РБК)», заявили на НПЗ. При этом там подчеркнули, что за пределами Московского НПЗ «превышения предельно допустимых концентраций по этому веществу» отсутствовали. Об этом, по сведениям Московского НПЗ, «свидетельствуют данные автоматического мониторинга ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Все нарушения, как уточнили на заводе, будут устранены.

Диоксид серы — это вещество, входящее в пищевую добавку E220. Оно в том числе используется​ в качестве консерванта для вина, соков, а также для хранения овощей и фруктов. В нормальных условиях оно представляет собой бесцветный газ с резким запахом (SO 2 ). При отравлениях он вызывает насморк, кашель, охриплость и сильное першение в горле. Его предельно допустимая концентрация в воздухе составляет 0,5 мг/куб. м, среднесуточная — 0,05 мг/куб. м.

На прошлой неделе в Москве в течение нескольких дней наблюдались выбросы сероводорода. Однако тогда установить их источник не удалось. В частности, ранее в Мосэкомониторинге заявляли, что уровень сероводорода в столичном районе Капотня в ночь на 18 мая был превышен в 15 раз. Утром в тот же день Роспотребнадзор сообщал о превышении уровня сероводорода в районах Кузьминки, Печатники и Некрасовка в 8,5 раза.

В МЧС эту информацию затем объяснили неисправностью датчика Мосэкомониторинга.