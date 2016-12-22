СК заподозрил дагестанца в финансировании терроризма на 2,4 млн руб.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 35-летнего уроженца Дагестана, который подозревается в финансировании террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России) на 2,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Против подозреваемого было заведено дело по ч. 1 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма).
По версии следствия, уроженец Дагестана — приверженец исламистских радикальных движений и является единомышленником экстремистов. Когда подозреваемый был в Сирии в 2015–2016 годах, он помогал переводить денежные средства террористическим организациям. Следователи полагают, что он получал на свою банковскую карту деньги, а затем снимал их в городе Стамбуле в Турции через местный банк. Затем данные средства он передавал террористам в Сирии. Всего с его помощью экстремисты получили около 2,4 млн руб.
Следственный комитет объявил подозреваемого в розыск.