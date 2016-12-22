В Свердловской области школьники на кладбище повредили 150 надгробий

В поселке Билимбай Свердловской области трое школьников повредили на кладбище 150 надгробий, сообщили в региональном главке МВД.
Личности злоумышленников, как уточнили в правоохранительных органах, уже установлены. Ими, по данным представителей ведомства, оказались трое пятиклассников местной школы № 22.
О повреждениях памятников на кладбище, как рассказали в пресс-службе, стало известно 21 мая. В этот день в полицию, по информации МВД, обратилась местная жительница, которая заявила, что разрушены памятники на могилах ее родителей.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — отметили в ведомстве, пояснив, что во время осмотра работники правопорядка выявили: на кладбище в поселке Билимбай «повреждены надгробные стелы в количестве ста пятидесяти семи штук, пятьдесят три из которых не подлежат восстановлению».
Свои действия школьники, как отмечается в сообщении пресс-службы, объяснили тем, что вечером 19 мая на кладбище они «занимались паркуром», из-за чего повредили памятники. При этом один из подозреваемых несовершеннолетних воспитывается в полной благополучной семье, уточнили в МВД, а двое других состоят на внутришкольном профилактическом учете.
В настоящий момент, по информации представителей министерства, по факту инцидента в полиции проводится доследственная проверка. Решается вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Ранее, 21 марта, о вандализме на кладбище советских солдат сообщило посольство России в Варшаве. По словам представителей российской дипмиссии, злоумышленники нанесли «более 15 изображений в виде фашистской свастики» на ступени возле скульптурной группы и плиты, находящихся по периметру центрального обелиска. В связи с инцидентом посол России в Польше тогда направил ноту в адрес Министерства культуры и национального наследия республики, а также МИД страны, потребовав от польской стороны устранить последствия вандализма и наказать виновных.