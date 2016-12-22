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Общество
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В Стамбуле снесли ставший местом расстрела 39 человек клуб
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17:03
В Стамбуле снесли ставший местом расстрела 39 человек клуб

В городе Стамбуле начался частичный снос ночного клуба Reina, где террорист расстрелял 39 человек в новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, на данный момент осталась часть здания, где располагался вход в клуб. В муниципальном совете города заявили, что решение о сносе здания было приятно после того, как было установлено, что часть клуба построена с нарушением нормы.

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В новогоднюю ночь на 1 января 2017 года выходец их Узбекистана Абдулкадир Машарипов вошел в клуб Reina и открыл огонь из автомата по посетителям. Погибли 39 человек, 69 пострадали. После нападения Машарипов скрылся, но позднее был арестован полицией. В середине января он признал свою вину. В феврале турецкая полиция задержала организатора теракта, которым оказался гражданин Франции турецкого происхождения.

Террористы из бывшего СССР: кто и почему взрывает Европу

Ответственность за расстрел посетителей клуба взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». 

Теги
клуб, расстрелы, теракт в Стамбуле
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