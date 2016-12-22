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В Кремле получили письмо от сына задержанного за шпионаж украинца
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16:37
В Кремле получили письмо от сына задержанного за шпионаж украинца

Администрация президента России получила письмо от сына украинского журналиста Романа Сущенко с просьбой помочь его отцу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В своем письме Максим Сущенко попросил Владимира Путина оказать содействие возвращению отца в Киев. Песков заявил, что письмо «не меняет сути» обвинений в адрес украинца.

«Действительно, было передано письмо, написанное ребенком, и оно действительно было. Но это абсолютно не меняет сути того, что вменяется в вину господину Сущенко, и связано это с его деятельностью, направленной против нашего государства», — заявил Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее Песков обещал журналистам проверить, поступило ли такое письмо в Кремль.

Роману Сущенко предъявлены обвинения по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). ФСБ России подозревает украинца в работе на управление разведки Минобороны Украины. Сущенко, по версии обвинения, собирал составляющую гостайну информацию о деятельности Вооруженных сил и Росгвардии.

Сам Сущенко своей вины не признает. На Украине опровергли информацию о его причастности к разведке.

Президент Украины Петр Порошенко 14 мая заявлял, что обсуждал вопрос освобождения Сущенко с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. «Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников, в том числе мы обговорили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы», — подчеркнул тогда президент Украины. 

Теги
Дмитрий Песков, Роман Сущенко
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