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Кремль назвал вопрос о визах между Россией и Украиной «русофобской» темой
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В Кремле предложили подождать «очередного витка русофобских дискуссий» в вопросе введения Украиной визового режима с Россией и назвали неуместными рассуждения об ответных мерах. Об этом журналистам заявил ​пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Какие-то гипотетические рассуждения вряд ли возможны и уместны. Давайте дождемся очередного витка в таких русофобских дискуссиях», — отметил Песков. Он подчеркнул, что введение виз может «ударить по интересам самих украинцев».

Предложение о введении визового режима между Украиной и Россией «из разряда «отморожу уши на зло бабушке», заметил Песков. Пресс-секретарь российского президента отметил, что Украина пыталась поставить вопрос о введении визового режима между Россией и Украиной, но у киевских властей «хватало остатков трезвости» не вводить визы между двумя странами. «Хотя еще раз повторяю, что никаких решений на этот счет не принималось», — сказал Песков.

В воскресенье, 21 мая, сообщалось, что заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерев заявил телеканалу «112 Украина», что в Верховной раде ведется оценка возможного количества голосов, которые депутаты могут отдать за введение визового режима с Россией.

Ранее «РБК-Украина» сообщал, что Рада может начать голосование за введение визового режима с Россией на следующей неделе. По данным телеканала, кроме «Народного фронта» за отмену безвиза могут отдать свои голоса депутаты «Блока Петра Порошенко».

В конце 2016 года директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев заявил, что введение визового режима с Россией — нецелесообразно, так как Москва может принять ответные меры. Он пояснил, что в результате Украина может потерять большое число работающих в России граждан, которым могут предоставить российские паспорта. В связи с подобными возможностями, Макеев призвал подумать, является ли введение виз между Россией и Украиной просто «политическим лозунгом» или Киев преследует определенные цели, чтобы предотвратить въезд нежелательных лиц. 

Теги
визы, безвизовый режим, Дмитрий Песков
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