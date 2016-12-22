Миронов предложил выделить участки дорог стритрейсерам

Стритрейсерам можно законодательно выделить отрезок трассы, чтобы они устраивали там заезды. Немалая часть таких гонщиков не являются обеспеченными людьми, заявил лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на слушаниях по вопросам молодежной политики в Госдуме.
Как отметил лидер справороссов, стритрейсеры наравне с другими новыми субкультурами «находятся вне поля зрения» власти, сообщает «Интерфакс». «Да, есть представление, что это золотая молодежь гоняет. Да сколько я знаю мальчишек, которые что-то пытаются сделать со старыми отцовскими «жигулями»!» — сказал Миронов.
«Почему бы не организовать и не помочь молодежи, а не пускать на самотек? Всего нужен отрезок 400 метров, почему бы это не сделать?» — добавил он.
Ранее глава московского ГИБДД Виктор Коваленко выступал с предложением провести гонки стритрейсеров. Он заявил, что сотрудники инспекции ведут диалог с отдельными группами гонщиков на этот счет.