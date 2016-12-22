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Трамп в Израиле призвал Иран прекратить поддерживать террористов
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15:47
Трамп в Израиле призвал Иран прекратить поддерживать террористов

Иран должен немедленно прекратить финансирование, обучение и снабжение «террористов и боевиков». С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп во время визита в Израиль. Он также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие, сообщает Reuters.

Тема Ирана была затронута в ходе встречи Трампа с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

«Самое важное, Соединенные Штаты и Израиль вместе заявляют, что никогда — вообще никогда — нельзя допустить того, чтобы Иран завладел ядерным оружием и что Иран должен прекратить финансирование, подготовку и оснащение террористов и боевиков, что ведет к человеческим жертвам, и он [Иран] должен прекратить это немедленно», — приводит агентство слова Трампа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с американским президентом пожелал в своем Twitter, чтобы первый визит Трампа на Ближний восток стал «вехой на пути к урегулированию и миру».

Дональд Трамп ранее призывал к международной изоляции Ирана за то, что, по словам Трампа, Тегеран оказывает поддержку террористам. Также он неоднократно критиковал ядерную сделку с Тегераном, называя ее «одной из худших» договоренностей, достигнутой предыдущим президентом Бараком Обамой.

США 17 мая расширили санкции, введенные в связи с ядерной программой Ирана. Под действие ограничения дополнительно попали два иранских чиновника и компания Iranian Novini System Management.

Дональд Трамп в понедельник, 22 мая, прибыл со своим первым визитом в Израиль. Самолет президента приземлился в Тель-Авиве, куда он прилетел из Эр-Рияда.

В Саудовской Аравии президент США также жестко высказался в адрес Тегерана. 

Теги
Иран, Дональд Трамп
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