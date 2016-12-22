Пробный доступ к Apple Music стал платным в ряде стран

Трехмесячный пробный доступ к сервису Apple Music стал платным в Австралии, Испании и Швейцарии. Apple теперь требует оплаты в размере 99 австралийских центов, 99 евроцентов в Испании и 99 сантимов в Швейцарии. На это обратило внимание издание Apple Insider.
В других странах пробный доступ пока остается бесплатным. Издание напоминает, что Apple изначально не планировала выплачивать артистам и лейблам роялти за прослушивание музыки по пробной подписке. Но такая позиция встретила критику со стороны исполнителей и шоу-бизнеса, из-за чего Apple отказалась от таких планов.
Пресс-служба Apple в комментарии изданию The Verge заявила, что «цены и промоакции для Apple Music варьируются от страны к стране». Пробная подписка в России, согласно информации на сайте Apple, осталась бесплатной.Стриминговый музыкальный сервис Apple Music был запущен 30 июня 2015 года. Помимо проигрывания отдельных композиций, пользователи могут прослушивать подготовленные для них плей-листы. Сервис также рекомендует пользователям новую музыку на основе их предпочтений. Apple Music доступен в более чем 100 странах мира. Услуга предоставляется по подписке, в России стандартный доступ стоит 169 руб. в месяц. Есть также семейная (269 руб.) и студенческая подписки (75 руб.).