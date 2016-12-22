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Пробный доступ к Apple Music стал платным в ряде стран
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15:21
Пробный доступ к Apple Music стал платным в ряде стран

Трехмесячный пробный доступ к сервису Apple Music стал платным в Австралии, Испании и Швейцарии. Apple теперь требует оплаты в размере 99 австралийских центов, 99 евроцентов в Испании и 99 сантимов в Швейцарии. На это обратило внимание издание Apple Insider.

В других странах пробный доступ пока остается бесплатным. Издание напоминает, что Apple изначально не планировала выплачивать артистам и лейблам роялти за прослушивание музыки по пробной подписке. Но такая позиция встретила критику со стороны исполнителей и шоу-бизнеса, из-за чего Apple отказалась от таких планов.

Пресс-служба Apple в комментарии изданию The Verge заявила, что «цены и промоакции для Apple Music варьируются от страны к стране». Пробная подписка в России, согласно информации на сайте Apple, осталась бесплатной.

Стриминговый музыкальный сервис Apple Music был запущен 30 июня 2015 года. Помимо проигрывания отдельных композиций, пользователи могут прослушивать подготовленные для них плей-листы. Сервис также рекомендует пользователям новую музыку на основе их предпочтений. Apple Music доступен в более чем 100 странах мира. Услуга предоставляется по подписке, в России стандартный доступ стоит 169 руб. в месяц. Есть также семейная (269 руб.) и студенческая подписки (75 руб.). 
Теги
Apple Music, платный доступ
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