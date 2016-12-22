СМИ сообщили о переносе запуска спутников с МКС из-за поломки компьютера

Запуск малых спутников с борта Международной космической станции, который был назначен на 20–25 мая, был отложен из-за неисправности внешнего компьютера на американском сегменте станции. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли, передает «Интерфакс».
По словам собеседника агентства, проблемы были выявлены у одного из компьютеров «MDM-1» на секции «S0», который был смонтирован космонавтами во время выхода в открытый космос 30 марта. Кроме того, из-за поломки перенесен запуск, который должен быть осуществлен с помощью японского манипулятора и американской пусковой системы.
В субботу, 21 мая, NASA сообщало, что астронавты с американского сегмента МКС выйдут в открытый космос, чтобы починить вышедший из строя компьютер, так называемый мультиплексор-демультиплексор (англ. MDM. — РБК). Данный аппарат осуществляет контроль основных систем на борту американского сегмента космической станции. Как отмечает NASA, ремонт оборудования займет около двух часов. Причина неполадки не сообщалась.
По данным американского космического агентства, экипаж МКС не подвергается опасности из-за поломки MDM, так как станция переключилась на другой компьютер, который обеспечивает работу станции и без сбоев передает телеметрические данные между системами МКС.