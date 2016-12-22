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ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам
14:37
ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам

С 22 мая ставки по всей линейке потребительских кредитов банка ВТБ снижаются в среднем на 1–5 п.п., сообщает ТАСС.

В результате минимальный размер процентной ставки по продукту «Кредит наличными» снизится до 13,9% годовых, по программе «Рефинансирование» — до 12,9% годовых.

С 1 мая 2017 года процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов снизил Сбербанк. После снижения минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц составит 12,9% годовых, по потребительским кредитам в рублях без обеспечения — 13,9% годовых. 

Теги
ВТБ, потребительские кредиты, Ставки
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