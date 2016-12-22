Совет директоров «Квадры» рекомендовал не платить дивиденды за 2016 год

Совет директоров энергетической компании «Квадра» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 год, об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.
«Прибыль общества по результатам 2016 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков в размере 1564928 тыс. руб. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2016 отчетного года», — говорится в сообщении.
Как следует из сообщения, по результатам годовой отчетности по РСБУ за 2016 год «Квадра» сократила чистый убыток по сравнению с 2015 годом в 2,7 раза, до 1,564 млрд руб. Убыток по МСФО в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился почти в 1,8 раза и составил 2,2 млрд руб.
Ранее компания сообщала, что годовое собрание акционеров пройдет 23 июня 2017 года. «Квадра» выплачивала дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2010 года и 2011 года, дивиденды по обыкновенным акциям за эти периоды не начислялись. После 2012 года компания не начисляла дивиденды ни по обыкновенным акциям, ни по «префам».
В сентябре 2016 года «Квадра» заложила в Газпромбанке и Сбербанке 32% своих активов на сумму 20,57 млрд руб. в счет обеспечения обязательств по кредитам, сообщала компания. Как тогда заявил РБК представитель компании, в залог были переданы Воронежская ТЭЦ-2, Елецкая ТЭЦ, Калужская ТЭЦ и производственное подразделение Курской ТЭЦ.
До этого, в мае 2016 года, стало известно, что «Квадра» планирует привлечь 7,5 млрд руб. у Сбербанка и Газпромбанка и еще 3 млрд руб. у группы «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова. Залогом по кредиту перед банками впервые должны были стать акции компании, размер пакета тогда не раскрывался.
«Прибыль общества по результатам 2016 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков в размере 1564928 тыс. руб. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2016 отчетного года», — говорится в сообщении.
Как следует из сообщения, по результатам годовой отчетности по РСБУ за 2016 год «Квадра» сократила чистый убыток по сравнению с 2015 годом в 2,7 раза, до 1,564 млрд руб. Убыток по МСФО в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился почти в 1,8 раза и составил 2,2 млрд руб.
Ранее компания сообщала, что годовое собрание акционеров пройдет 23 июня 2017 года. «Квадра» выплачивала дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2010 года и 2011 года, дивиденды по обыкновенным акциям за эти периоды не начислялись. После 2012 года компания не начисляла дивиденды ни по обыкновенным акциям, ни по «префам».
В сентябре 2016 года «Квадра» заложила в Газпромбанке и Сбербанке 32% своих активов на сумму 20,57 млрд руб. в счет обеспечения обязательств по кредитам, сообщала компания. Как тогда заявил РБК представитель компании, в залог были переданы Воронежская ТЭЦ-2, Елецкая ТЭЦ, Калужская ТЭЦ и производственное подразделение Курской ТЭЦ.
До этого, в мае 2016 года, стало известно, что «Квадра» планирует привлечь 7,5 млрд руб. у Сбербанка и Газпромбанка и еще 3 млрд руб. у группы «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова. Залогом по кредиту перед банками впервые должны были стать акции компании, размер пакета тогда не раскрывался.