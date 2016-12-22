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В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение тишины до 100 тыс. руб.
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14:24
В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение тишины до 100 тыс. руб.

Депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Владимир Сысоев внесли в Государственную думу законопроект, который предлагает ввести штраф до 100 тыс. руб. за нарушение тишины в ночное и вечернее время. Соответствующий документ опубликован в электронной базе законопроектов.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. Так, законопроект предлагает ввести штраф за действия, которые нарушают покой россиян с 22:00 до 07:00 в жилых домах, гостиницах и объектах социального назначения. Также штраф будет вводиться за проведение шумных строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ.

Документ предлагает штрафовать нарушителей тишины как в будние, так и в выходные и праздничные дни. За подобные действия предлагается ввести штрафы в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. для физических лиц, от 10 тыс. до 20 тыс. руб. — для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. руб. — для юридических.

Под категорию данного нарушения не попадают работы, связанные с ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также действия, связанные с совершением богослужений и других религиозных обрядов, и проведение культурно-массовых мероприятий.

Авторы законопроекта отмечают, что их инициатива актуальна в связи с проведением программы реновации в Москве. В документе отмечается, что из-за больших масштабов и значительных сроков программы, а также из-за «точечного» сноса зданий «вероятность нарушения покоя граждан и тишины в ночное время будет чрезвычайно велика». Авторы подчеркнули, что необходимо ​принять меры на федеральном уровне, чтобы предотвратить нарушения покоя граждан в ночное время.

Авторы отметили, что реновация будет касаться не только тех, кто будет переезжать в новые дома, но и жителей, которые живут рядом с домами под снос. В документе сказано, что контролировать соблюдение норм тишины будут «заинтересованные структуры». «Опыт деятельности департамента транспорта Москвы и подчиненных ему структур в обеспечении безопасности дорожного движения убедительно демонстрирует приоритет «коммерческой» заинтересованности контрольных структур перед обеспечением прав граждан», — говорится в документе.

В 2015 году Мосгордума приняла законопроект «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время», который запрещает нарушать тишину в жилых домах с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00. Штраф за нарушение запрета составляет от 1 тыс. до 2 тыс. руб. для физических лиц, от 4 тыс. до 8 тыс. руб. — для должностных лиц и от 40 тыс. до 80 тыс. руб. — для юридических.

Всего в предварительный список домов под снос мэрия Москвы включила около 4,5 тыс. зданий в 85 районах и шести поселениях столицы. Но затем, 12 мая, городские власти исключили из него 15 зданий. 

Теги
Госдума, денежный штраф, нарушение тишины
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