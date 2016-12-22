Россия и Турция подписали соглашение о взаимном снятии санкций в торговле

Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле между государствами. Документы были подписаны по итогам встречи премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.



Под российско-турецким заявлением свои подписи поставили также российский вице-премьер Аркадий Дворкович и его турецкий коллега Мехмет Шимшек.



Накануне, 21 мая, Дмитрий Медведев прибыл на саммит стран — членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Во время саммита Медведев должен был провести переговоры со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом. Также планировалась, что во время саммита Медведев проведет встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. Помимо Медведева в состав российской делегации также вошли вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики Александр Новак.



В начале мая президент России Владимир Путин и турецкий глава Реджеп Эрдоган встретились в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и вопрос отмены взаимных торговых ограничений. Тогда лидеры двух стран пришли к взаимному пониманию и договорились об отмене всех торговых санкций, не решенным остался только вопрос с поставками в Россию турецких помидоров.