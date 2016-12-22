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Политика
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В Томске возбудили дело о ложном сообщении о бомбе в штабе Навального
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14:38
В Томске возбудили дело о ложном сообщении о бомбе в штабе Навального

В Томске полиция возбудила уголовное дело о ложном сообщении о минировании здания бизнес-центра во время встречи главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и политика Алексея Навального с активистами его предвыборного штаба, которая прошла два месяца назад. Об этом заявила координатор штаба Ксения Фадеева на своей странице в Facebook, где она опубликовала фотографию соответствующего сообщения из отдела полиции №3 по Томску.

По словам Фадеевой, ей пришел «официальный ответ от городского отдела УМВД», в котором сообщается, что бомбы во время встречи активистов с Навальным в здании заложено не было, но уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) возбудили.

Координатор штаба добавила, что дело возбудили в конце марта, но известно об этом стало в мае. Никого из томского штаба на допрос по этому делу не вызывали, заявила она агентству «Интерфакс».

Во время встречи Навального в Томске с активистами 17 марта зашедшие в помещение полицейские заявили, что им сообщили о минировании здания. Они потребовали присутствующих покинуть здание. Навальный продолжил встречу с пришедшими к нему активистами на улице. Об этом писало местное издание «Новости в Томске».

Позднее в полицию на допросы в качестве свидетелей начали вызывать студентов и школьников Томска, писало со ссылкой на самих студентов местное агентство «Тв2». 

Теги
дело, Алексей Навальный, Томск, минирование, штаб Навального, Ксения Фадеева
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