Угрожавший взорвать гранату в квартире петербуржец сдался полиции

Житель дома на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге, угрожавший взорвать гранату, после переговоров сдался сотрудникам полиции. Об этом сообщил РБК начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

«Он вышел на улицу безоружным. Сейчас с ним работают полицейские. Сотрудники Росгвардии проверяют квартиру на наличие взрывоопасных предметов», — рассказал он.

Из-за угрозы взрыва гранаты был эвакуирован подъезд жилого дома, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В настоящий момент угрозы взрыва нет, «мужчина обезврежен», уточнили в ведомстве. «Сотрудниками полиции были эвакуированы подъезд, в котором находилась квартира, и соседний подъезд. От МЧС были задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава. На данный момент он обезврежен без срабатывания взрывного устройства», — сообщил РБК собеседник в пресс-службе.

О том, что около 50 человек эвакуированы из двух подъездов дома на Товарищеском проспекте в Невском районе Петербурга из-за сообщения о мужчине, который закрылся в квартире с гранатой, ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что полиция выехала на место инцидента для проверки информации.