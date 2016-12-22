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Общество
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СК заявил о ранении двух человек при стрельбе в Ингушетии
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СК заявил о ранении двух человек при стрельбе в Ингушетии

Двое жителей города Малгобека в Ингушетии, 25 и 26 лет соответственно, получили ранения, после того как их обстреляли неизвестные 21 мая. Об этом сообщил представитель следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Ингушетии, передает «РИА Новости».

Агентство, ссылаясь на собеседника, уточняет, что стрельба произошла в 17:30 мск на улице Физкультурной в Малгобеке на станции техобслуживания. Пострадавших госпитализировали. Собеседник уточнил, что один из молодых людей тяжело ранен, второй получил легкие ранения.

По словам сотрудника СК, на месте ЧП обнаружили несколько гильз калибра 5,45 мм и 9 мм. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ст.30 УК РФ и ст.105 УК РФ), наказание по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы. Также возбуждено дело ​по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), наказание по которой предусматривает до восьми лет лишения свободы максимум.

Источник в следственном управлении СКР заявил агентству, что раненые приходятся родственниками 29-летнему боевику, жителю Ингушетии Магомеду Бекбузарову, которого сотрудники правоохранительных органов устранили 12 мая при нападении на полицейский пост в республике. Один из раненых — родной младший брат боевика Бекбузарова, второй приходится им родственником.

Контрольно-заградительный пост МО МВД России «Малгобекский» в Ингушетии боевики обстреляли в ночь на 12 мая. Один полицейский был ранен. Двоих нападавших убили ответным огнем. Ими оказались 29-летний житель Малгобека Магомед Бекбузаров, который находился в федеральном розыске, и 33-летний житель Чечни Адам Магмадов. На месте стрельбы нашли два автомата Калашникова, корпус от гранатомета и не менее 380 патронов и 180 гильз калибра 5,45 мм. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). 

Теги
стрельба, раненые, Ингушетия, Следственный комитет России, Малгобек
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