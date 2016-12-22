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Движение в центре Москвы ограничили из-за очереди к мощам Святого Николая
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13:11
Движение в центре Москвы ограничили из-за очереди к мощам Святого Николая

Очередь к мощам Николая Чудотворца у храма Христа Спасителя

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Движение наземного транспорта в районе храма Христа Спасителя ограничено из-за очереди к мощам Святого Николая, об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«В связи с организацией доступа граждан к православной святыне — частице мощей Святителя Николая Мирликийского с 22 мая по 13 июля движение транспорта ограничено по одной полосе на Пречистенской набережной со стороны храма Христа Спасителя от Крымского моста до улицы Ленивка и на Соймоновском проезде», — говорится в сообщении транспортного комплекса Москвы.

Ранее сообщалось, что из-за мероприятия изменится режим работы вестибюлей станции метро «Кропоткинская». С 21 мая по 13 июля северный вестибюль станции будет работать только для входа пассажиров, южный — для входа и выхода. Такое решение было принято для того, чтобы избежать большого скопления людей в связи с прибытием святых мощей.

Фотогалерея Какие святыни привозили в Россию и сколько верующих они собирали 21 мая в Москву из итальянского Бари привезут мощи святителя Николая, точнее, его левое ребро. Оно будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, затем мощи перевезут... Показать 9 фотографий


Мощи Святого Николая прибыли в Москву накануне вечером, церемонию в храме Христа Спасителя провел патриарх Кирилл. Мощи святого были доставлены в Россию самолетом из итальянского города Бари. Они хранились в этом городе 930 лет и за все это время впервые были перевезены в другую страну.

О том, что мощи Святого Николая будут привезены в Россию, патриарх Кирилл договорился с папой римским Франциском во время встречи в феврале 2016 года на Кубе.

Очередь к мощам Николая Чудотворца у храма Христа Спасителя

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В храм Христа Спасителя мощи были доставлены из аэропорта Внуково. В храм они были пронесены через живой коридор из верующих. Желающие встретить мощи полностью заполнили храм и скопились на прилегающих улицах.

Фотогалерея В Москве выстроилась очередь к мощам Николая Чудотворца Частица мощей святителя Николая Чудотворца прибыла 21 мая из итальянского Бари в Москву, где выставлена в храме Христа Спасителя. Они хранились в итальянском городе 930 лет и за все... Показать 10 фотографий

Мощи Николая Чудотворца пробудут в храме Христа Спасителя до 12 июля. После этого их перевезут в Санкт-Петербург, где они будут доступны паломникам до 28 июля.

 

Теги
Москва, мощи, Святой Николай
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