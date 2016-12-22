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Убитые террористы в Анкаре планировали атаки на общественные организации
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Убитые террористы в Анкаре планировали атаки на общественные организации

Два террориста группировки «Исламское государство» (запрещена на территории России), которые были убиты 21 мая в Анкаре, планировали теракты в ходе мероприятий общественных организаций в столице Турции. Об этом заявил губернатор Анкары Эрджан Топадж, передает NTV.

«В Анкаре проходит множество мероприятий, организованных неправительственными организациями, и проходил съезд Партии справедливости и развития (ПСР), и они могли планировать несколько атак одновременно», — заявил он.

В воскресенье, 21 мая, во время проведения операции в Анкаре были убиты два подозреваемых террориста ИГ, сообщало агентство Anadolu. Как сообщил агентству Топадж, были убиты двое мужчин в возрасте 25 и 30 лет.

По словам губернатора, они прибыли в турецкую столицу на машине, которую вел третий подозреваемый. Он был арестован в Стамбуле и признался в том, что ИГ планирует террористические атаки. Кроме того, задержанный рассказал, что он был членом «Исламского государства» и назвал адреса, где были его двое сообщников. Полиция прибыла к дому, где проживали подозреваемые. Они были убиты в результате перестрелки с полицией.

В доме убитых был проведен обыск, во время которого были найдены оружие, ручные гранаты и мощное самодельное взрывное устройство. Убитые террористы были выходцами из Азербайджана, сообщало NTV.

По итогам съезда Партии справедливости и развития президент Турции Реджеп Эрдоган вновь стал лидером ПСР. Действующий турецкий президент возглавлял ее до 2014 года, пока он не стал избранным главой страны. После референдума в Турции, который был проведен в апреле, были внесены поправки, которые позволили президенту возглавлять партию. За назначение Эрдогана своим лидером проголосовали 1414 участников съезда. 

Теги
Турция, «Исламское государство», причастность к терроризму
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