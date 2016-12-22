Михаил Акулов покинул пост вице-президента РЖД по перевозкам пассажиров

Совет директоров РЖД принял решение освободить Михаила Акулова от должности вице-президента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Решение было принято 15 мая. В сообщении указано «освободить Акулова Михаила Петровича от обязанностей вице-президента ОАО «РЖД» в связи с переходом на другую работу и прекратить его полномочия в качестве члена правления компании».
Тогда же появилась информация о том, что глава ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов покинет пост и перейдет в РЖД, где будет курировать пассажирский блок. По информации источников агентства «Интерфакс», речь идет о должности, которую занимал Михаил Акулов.
Вице-президент РЖД Михаил Акулов в 2002–2003 годах занимал пост заместителя министра путей сообщения России, в 2003–2004 годах — должность первого заместителя министра. В 2004–2005 годах руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта России. В 2005 году назначен вице-президентом РЖД. С 2010 года по 2016 год также возглавлял дочернюю компанию РЖД «Федеральная пассажирская компания».