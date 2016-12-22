Дутерте заявил о намерении убедить Россию поставлять Филиппинам оружие

Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует в ходе своего визита в Россию убедить президента Владимира Путина начать поставки оружия в страну. Об этом сообщает ТАСС.

«Я должен убедить президента Путина предоставить нам оружие. Думаю, что не так много нам потребуется вооружения», — заявил он в интервью российским СМИ.

Он отметил, что Филиппинам требуется вооружение для борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Дутерте планирует приобрести российское разведывательное оборудование, ручные управляемые ракеты и вертолеты. Он подчеркнул, что «Россия продает оружие без каких-либо условий, а просто продает, не говорит, что нужно делать стране».

Президент Филиппин прибудет в Россию с первым официальным визитом 22 мая и проведет в стране четыре дня. По словам Дутерте, визит направлен на расширение отношений с Россией, устранение дисбаланса в двусторонней торговле и заключение договоренностей в военной сфере.

Ранее в апреле в порту Манилы Дутерте посетил ракетный крейсер ВМФ России «Варяг». По словам командира корабля, Дутерте ознакомился с историей крейсера, его основными тактико-техническими характеристиками, вооружением и боевыми возможностями.

В декабре 2016 года Дутерте пригрозил разорвать военное соглашение 1998 года, которое позволяет военнослужащим армии США находиться на территории Филиппин. Реакция Дутерте последовала, после того как американское агентство Millenium Challenge Corporation отложило голосование по возобновлению грантов для Филиппин из-за несоблюдения гражданских свобод. Дутерте тогда сказал, что Филиппины «могут выжить без американских денег».