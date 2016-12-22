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Сторожевик «Сметливый» войдет в состав Средиземноморской эскадры ВМФ
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11:17
Сторожевик «Сметливый» войдет в состав Средиземноморской эскадры ВМФ

Сторожевой корабль «Сметливый» пополнит эскадру ВМФ России в Средиземном море. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

По словам собеседника агентства, корабль войдет в состав Средиземноморской эскадры, которая действует в дальней морской зоне, 22 мая. В настоящий момент там находятся до 10 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, в том числе фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

20 мая «Сметливый» принимал участие в противолодочных учениях, в ходе которых выполнил пуски двух зенитных ракет комплекса «Волна» и осуществил артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням.

«Сметливый» — сторожевой корабль проекта 01090. Он вошел в состав Черноморского флота в 1969 году. Длина корабля — 131,96 м, ширина — 13,99 м. Максимальная скорость — 34 узла. Основное вооружение — восемь пусковых установок противокорабельных ракет Х-35У «Уран». Экипаж — 274 человека.

Ранее в ВМФ России сообщили о том, что между 24 и 27 мая 2017 года в Средиземном море пройдут военные учения. Российский флот планирует провести ракетные стрельбы в бассейне Средиземного моря. 

Теги
ВМФ России, Средиземное море, «Сметливый», сторожевой корабль
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