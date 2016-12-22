Сбербанк дал кредит «дочке» VEON на сумму 110 млрд руб. на 5 лет

Сбербанк России заключил кредитное соглашение на сумму 110 млрд руб. на пять лет с дочерним предприятием компании VEON (ранее — «ВымпелКом», бренд «Билайн»), VimpelCom Holdings B.V., говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
Полученные по кредиту деньги компания направит на рефинансирование существующих кредитов публичного акционерного общества (ПАО) «ВымпелКом» (в России работает под брендом «Билайн». — РБК), которые были получены в Сбербанке, и на «общекорпоративные цели».
Управляющий директор, глава управления по работе с клиентами телекоммуникаций и медиабизнеса департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Иван Синчило заявил, что компанию связывают длительные и успешные взаимоотношения с VEON, и Сбербанк считает заключенное соглашение «важным шагом» в их развитии.
Синчило добавил, что VEON — глобальная телекоммуникационная группа, которая имеет более чем 235 млн клиентов по всему миру.
О том, что VimpelCom, который владеет российским сотовым оператором «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), решил переименовать компанию в VEON, стало известно 21 февраля 2017 года. После смены названия кампания заявляла, что будет позиционировать себя не как телекоммуникационную, а как специализирующуюся на цифровых технологиях. В сообщении компании уточнялось, что «дочки» VimpelCom будут предоставлять услуги связи. Начиная с 31 марта компания официально сменила название на VEON.