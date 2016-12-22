Глава МЭР прогнозирует рост курса доллара до 62 руб.

В случае продления срока действия соглашения ОПЕК и ряда не входящих в картель нефтедобывающих стран об ограничении объемов добычи нефти курс рубля к концу 2017 года снизится до 62–63 руб./долл., полагает министр экономического развития Максим Орешкин.
«У нас было два графика прогноза — базовый со снижением цены на нефть до $40 к концу года и ослаблением рубля до 68 руб./долл. к концу года. Соответственно, если мы идем по более высокой нефти, у нас рубль соответственно не 68 руб., а может быть 62–63 руб. при текущих ценах на нефть — мы идем ближе к этим значениям», — сказал глава Минэкономразвития (цитата по ТАСС).
В середине апреля 2017 года Орешкин предсказывал, что в случае падения нефтяных цен курс доллара может вырасти до 68 руб.
В ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара в понедельник, 22 мая, колеблется в диапазоне 56–57 руб., оставаясь ниже уровня закрытия предыдущих торгов.