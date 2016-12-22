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СКР начал проверку после аварийной посадки Airbus 330 в Хабаровске
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СКР начал проверку после аварийной посадки Airbus 330 в Хабаровске

Следственный комитет проводит процессуальную проверку после возвращения самолета Airbus A330-300 в аэропорт Хабаровска из-за проблем с шасси. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

Причиной возврата в Хабаровск самолета Airbus A330-300, который вылетел в Москву, стало обнаружение части протектора шины шасси на взлетно-посадочной полосе (ВПП), откуда взлетал лайнер,

Самолет Airbus A330 вылетел в 10:35 (03:35 мск) из аэропорта Хабаровска в Москву, но спустя несколько часов экипаж запросил разрешение о возврате. На борту судна находились 286 человек. Вскоре он успешно приземлился в аэропорту вылета.

«Аварийную посадку самолет совершил в 14 часов 15 минут по местному времени. В результате авиационного инцидента никто не пострадал», — сообщили в СКР. 

Теги
СКР, Хабаровск, Аэропорт
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