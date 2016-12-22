Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
В аэропорту Владивостока задержали похитивших четыре шубы грузчиков 10:53 ЕС официально опубликовал решение о безвизовом режиме для украинцев 12:00 В Москве подсветят опоры светофоров 11:19 СМИ узнали об убийстве бойца Росгвардии преследователями геев в Чечне 11:15 СКР начал проверку после аварийной посадки Airbus 330 в Хабаровске 11:10 Отключения горячей воды в Москве начнутся с 22 мая 10:11 При взрыве в больнице Бангкока пострадали более 20 человек 09:38 В Красноярском крае мужчина убил свою семью и покончил с собой 09:03 Третьяк рассказал о будущем Знарка в сборной России по хоккею 08:40 Самолет Хабаровск — Москва совершил аварийную посадку в аэропорту вылета 08:04 В аэропорту Хабаровска запросил аварийную посадку пассажирский А330 07:22 В результате крушения военного вертолета в Алжире погибли пять человек 04:06 Guardian сообщила о правилах цензуры в социальной сети Facebook 01:42 До 73% россиян назвали пытки и насилие приемлемыми в отдельных случаях 00:00 Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за отказ от АЭС Вчера, 21:24 Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца в Москве Вчера, 20:19 СКР возбудил уголовное дело о гибели людей от угарного газа в Челябинске Вчера, 19:36 Омбудсмен Москалькова заявила о недопустимости преследования за атеизм Вчера, 19:03 Депутат Госдумы поднялся на вершину Эвереста Вчера, 18:49 Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге Вчера, 18:43 Под Челябинском поймали сбежавшего из СИЗО особо опасного преступника Вчера, 18:15
Лента новостей 12:10 МСК
ЕС официально опубликовал решение о безвизовом режиме для украинцев Общество, 12:00 Лучшие предложения рынка наличной валюты  12:00   USD НАЛ. Покупка 56,68 Продажа 56,71 EUR НАЛ. 63,30 63,35 Сбербанк дал кредит «дочке» VEON на сумму 110 млрд руб. на 5 лет Бизнес, 11:59 «Аэрофлот» потребовал от производителя SuperJet полмиллиарда рублей Бизнес, 11:49 Депутаты отказались изымать имущество родственников коррупционеров Политика, 11:46 Маккейн назвал Лаврова «марионеткой головореза и убийцы» Политика, 11:33 Шарапова вернулась в топ-200 мирового теннисного рейтинга Спорт, 11:21 В Москве подсветят опоры светофоров Политика, 11:19 МВД отчиталось о задержании заразивших трояном 1 млн смартфонов хакеров Технологии и медиа, 11:18 Сторожевик «Сметливый» войдет в состав Средиземноморской эскадры ВМФ Политика, 11:17 СМИ узнали об убийстве бойца Росгвардии преследователями геев в Чечне Общество, 11:15 СКР начал проверку после аварийной посадки Airbus 330 в Хабаровске Общество, 11:10 Экс-директора филиала Геофизической службы СО РАН приговорили к колонии Политика, 11:00 Глава МЭР прогнозирует рост курса доллара до 62 руб. Финансы, 10:59 В аэропорту Владивостока задержали похитивших четыре шубы грузчиков Общество, 10:53 СМИ узнали о жалобах промышленности на резкий рост цен на электроэнергию Экономика, 10:32 Суд вернул экс-главу «Роснано» Леонида Меламеда под домашний арест Политика, 10:14 Отключения горячей воды в Москве начнутся с 22 мая Общество, 10:11 Владелец люксового ТЦ «Гименей» продаст свои девелоперские проекты Бизнес, 10:00 Группа «Ташир» купила здание «Известий» на Тверской Бизнес, 09:59 Исполнительного директора Ford отправят в отставку Бизнес, 09:47 При взрыве в больнице Бангкока пострадали более 20 человек Общество, 09:38 «Известия» узнали о планах повысить явку «неполитическими референдумами» Политика, 09:27 СМИ узнали о данных Трампом Китаю 100 днях на решение проблемы КНДР Политика, 09:21 В Красноярском крае мужчина убил свою семью и покончил с собой Общество, 09:03 Третьяк рассказал о будущем Знарка в сборной России по хоккею Общество, 08:40 Reuters узнал о сроках начала приема на работу в армию США трансгендеров Политика, 08:35 Самолет Хабаровск — Москва совершил аварийную посадку в аэропорту вылета Общество, 08:04
В аэропорту Владивостока задержали похитивших четыре шубы грузчиков
Материалы по теме На юго-востоке Москвы обстреляли машину и похитили сумку с деньгами В Москве из магазина похитили бриллиант за полмиллиона рублей В Москве неизвестные похитили у мужчины 10 млн руб. В Москве в праздники из банковского офиса похитили около 20 млн руб.
10:53
В аэропорту Владивостока задержали похитивших четыре шубы грузчиков

В аэропорту Владивостока правоохранительные органы задержали грузчиков, похитивших четыре женские шубы. Об этом говорится в сообщении на сайте управления на транспорте МВД России по Дальневосточному округу.

В полиции считают, что задержанные вскрыли два складских груза, которые должны были отправиться из Владивостока в Москву, и похитили четыре шубы. Похищенное имущество грузчики подарили своим близким. Нанесенный ущерб составил более 60 тыс. руб. Украденные вещи были возвращены владельцам.

В настоящий момент злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. По факту инцидента возбуждены уголовные дела о краже (ч.2 ст.158 УК РФ). 

Теги
похищение, Владивосток, грузчики, шубы
Другие материалы РБК
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
Как выглядят наручные часы стоимостью 5 миллионов долларов
Мутко рассмешил Медведева обещанием
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку