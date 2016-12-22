В аэропорту Владивостока задержали похитивших четыре шубы грузчиков

В аэропорту Владивостока правоохранительные органы задержали грузчиков, похитивших четыре женские шубы. Об этом говорится в сообщении на сайте управления на транспорте МВД России по Дальневосточному округу.
В полиции считают, что задержанные вскрыли два складских груза, которые должны были отправиться из Владивостока в Москву, и похитили четыре шубы. Похищенное имущество грузчики подарили своим близким. Нанесенный ущерб составил более 60 тыс. руб. Украденные вещи были возвращены владельцам.
В настоящий момент злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. По факту инцидента возбуждены уголовные дела о краже (ч.2 ст.158 УК РФ).