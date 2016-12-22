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Политика
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Суд вернул экс-главу «Роснано» Леонида Меламеда под домашний арест
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10:14
Суд вернул экс-главу «Роснано» Леонида Меламеда под домашний арест

Черемушкинский суд Москвы постановил поместить под домашний арест экс-главу «Роснано» Леонида Меламеда на время рассмотрения дела о растрате более 220 млн руб., сообщает «РИА Новости».

Таким образом, судья отклонил ходатайство прокуратуры о заключении Меламеда под стражу.

«Суд находит достаточной меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на три месяца, то есть до 22 августа», — сказала судья.

Домашний арест в качестве меры пресечения был установлен также для еще одного фигуранта этого дела — финансового директора корпорации Святослава Понурова.

Следствие считает, что в 2007 году и 2009 году Меламед от лица «Роснано» заключил контракты с инвестиционно-финансовой корпорацией «Алемар», совладельцем которой он являлся. По контрактам корпорация должна была оказать консультационные услуги «Роснано» на сумму 220 млн руб. Следователи полагают, что под видом данных услуг Понуров и еще один фигурант дела, заместитель главы корпорации Андрей Малышев, в течение шести месяцев «незаконно перечисляли средства».

Действующий глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявлял о том, что Меламед и Понуров невиновны.

Уголовное дело в отношении Понурова и Меламеда суд начнет рассматривать 30 мая. Ранее суд по ходатайству прокуратуры вывел из дела адвоката Меламеда Александра Короля из-за того, что «он принимал участие в допросе ряда свидетелей, которые давали показания о причастности Меламеда к преступлению».

Ранее Меламед уже находился под домашнем арестом с июля 2015 года по 11 мая 2017 года. Как рассказали источники РБК, он находился в своем доме в Серебряном Бору, однако Генпрокуратура попросила вернуть дело для дополнительного расследования из-за нарушения положений уголовно-процессуального производства. Святослав Понуров находился под арестом в СИЗО и был освобожден в то же время.

Меламед занимал должность генерального директора и являлся членом совета директоров «Роснано» с 2007 ​года по 2008 год. 

Теги
домашний арест, «Роснано», Леонид Меламед
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