Отключения горячей воды в Москве начнутся с 22 мая

Горячую воду в Москве начнут отключать с 22 мая. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) Сергей Шандаров. Он уточнил, что график отключений размещен на сайте МОЭК.
Отключение воды продлится не более 10 дней. В сообщении на сайте МОЭК уточняется, что обновление графика отключений воды произошло из-за переноса даты проведения профилактических работ с 10 на 22 мая. Перенос даты произошел из-за того, что в столице с 10 мая установилась холодная погода и в домах вновь включили отопление.
Ранее в МОЭК предупреждали о начале отключения горячей воды в Москве с 22 мая. В то же время с 18 мая также начали отключать отопление в домах, поскольку в Москву вернулась хорошая погода.
Во вторник в Московском регионе ожидаются заморозки, сообщил РБК директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Завтра будет нестандартный день: ночью будет низкая температура в Московской и соседних областях — от 0 до плюс 5 градусов. Местами возможны заморозки — минус 2–3 градуса. Это мы связываем с радиационным выхолаживанием при безоблачном небе. Но днем температура уже повысится от плюс 15 градусов до плюс 19 градусов», — рассказал Вильфанд.
По его словам, в среду и четверг температура в Москве будет выше 20-градусной отметки. «И в пятницу вполне комфортная погода — от плюс 16 градусов до плюс 20 градусов. А вот в выходные ожидается понижение — на 6–7 градусов», — сообщил он.