Исполнительного директора Ford отправят в отставку

Исполнительный директор Ford Марк Филдс будет отправлен в отставку. Об этом сообщает журнал Forbes.

Как сообщает издание, о кадровой перестановке будет объявлено уже 22 мая. По данным журнала, на замену Филдсу, занимавшему эту должность с 2014 года, придет генеральный директор в отставке Джеймс Хакетт. В настоящее время он занимает пост председателя Ford Smart Mobility, дочерней компании Ford, которая занимается разработками автомобилей с автопилотом и другими инновациями.

Forbes отмечает, что акции компании упали на 40% с тех пор, как Филдс стал исполняющим директором Ford, что может стать причиной его отставки. Представитель автоконцерна отказался комментировать изданию какие-либо изменения в системе управления, отметив, что «не комментирует спекуляции или слухи».

Ранее сообщалось, что в России совместная компания Ford Motor Company и Sollers (Ford Sollers) в апреле нарастила продажи автомобилей до 4 тыс. Это на 7% больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Всего с начала 2017 года по апрель было продано 13,4 тыс. автомобилей. Наиболее высокий рост продаж наблюдался у моделей Ford EcoSport — на 53%, Ford Kuga — на 75%, Ford Explorer — на 88%. Ford Transit также показывал стабильный рост в 22% за апрель.