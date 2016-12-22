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В Красноярском крае мужчина убил свою семью и покончил с собой
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09:03
В Красноярском крае мужчина убил свою семью и покончил с собой

В Красноярском крае мужчина убил свою семью и покончил с собой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.

По данным следствия, 22 мая 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Нарва Манского района края соседи увидели повешенное на турнике тело мужчины на территории частного домовладения. Позже в доме были найдены тела супруги повешенного и их малолетней дочери с признаками насильственной смерти. По одной из версий следствия, мужчина убил жену и дочь, после чего покончил с собой.

Ранее в городе Раменское в Подмосковье 22 марта 2017 года после пожара в частной квартире были обнаружены тела трех человек — мужчины и двух женщин — с ножевыми ранениями. По версии следствия, 50-летний диспетчер аэропорта Внуково зарезал свою 49-летнюю жену и 26-летнюю дочь, после чего поджег квартиру и покончил с собой. О пожаре в квартире в МЧС сообщила 77-летняя женщина, которая также постоянно проживала в квартире. Ей удалось выжить, позже она была госпитализирована. По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство трех лиц). 

Теги
СКР, самоубийство, массовое убийство, Красноярский край
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