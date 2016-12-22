При взрыве в больнице Бангкока пострадали более 20 человек

Не менее 24 человек пострадали в результате взрыва в больнице в Бангкоке, двое из них получили серьезные ранения, передает местный телеканал Thai PBS, ссылаясь на департамент связей с общественностью больницы Пхрамонгкутклао (Phramongkutklao).
Информацию о 24 пострадавших также подтвердили в полиции Таиланда, передает Reuters.
По данным телеканала, взрыв произошел в понедельник, 22 мая в центральном районе Бангкока. Согласно предварительной информации, взрыв прогремел внутри приемной для вышедших на пенсию высокопоставленных чиновников.
Люди, по данным канала, пострадали в основном от осколков.
Предварительной причиной взрыва местные СМИ называют проблемы с электричеством или взрыв компрессора воздушного вентилятора. Некоторые связывают взрыв с утечкой газа.