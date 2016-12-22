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При взрыве в больнице Бангкока пострадали более 20 человек
09:38
При взрыве в больнице Бангкока пострадали более 20 человек

Не менее 24 человек пострадали в результате взрыва в больнице в Бангкоке, двое из них получили серьезные ранения, передает местный телеканал ​Thai PBS, ссылаясь на департамент связей с общественностью больницы Пхрамонгкутклао (Phramongkutklao).

Информацию о 24 пострадавших также подтвердили в полиции Таиланда, передает Reuters.

По данным телеканала, взрыв произошел в понедельник, 22 мая в центральном районе Бангкока. Согласно предварительной информации, взрыв прогремел внутри приемной для вышедших на пенсию высокопоставленных чиновников.

Люди, по данным канала, пострадали в основном от осколков.

Предварительной причиной взрыва местные СМИ называют проблемы с электричеством или взрыв компрессора воздушного вентилятора. Некоторые связывают взрыв с утечкой газа. 

Теги
взрыв, раненые, Бангкок, Больница
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