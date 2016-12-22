Третьяк рассказал о будущем Знарка в сборной России по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал агентству «Р-Спорт», какая судьба ждет главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка.
«Олег Знарок, конечно, продолжит работу на посту главного тренера сборной России по хоккею», — сказал он и пояснил, что у главного тренера сборной контракт до Олимпийских игр 2018 года.
Третьяк также в целом высоко оценил работу главного тренера. «Сейчас есть бронзовая медаль, а вообще при нем мы все время при медалях», — сказал президент ФХР.
В воскресенье, 21 мая, сборная России по хоккею в Кельне выиграла у команды Финляндии со счетом 5:3 в матче за бронзу на чемпионате мира и четвертый раз подряд попала в число призеров чемпионатов мира по хоккею.
В 2014 году, после того как Олег Знарок стал главным тренером сборной, россияне стали чемпионами мира по хоккею. Спустя год под его руководством завоевали серебро, а в 2016-м — бронзу. Кроме того, в 2016 году сборная России дошла до полуфинала Кубка мира.
Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.