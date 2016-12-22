Самолет Хабаровск-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту вылета

Самолет, следовавший рейсом СУ-1711 по маршруту Хабаровск-Москва, успешно приземлился в аэропорту вылета. Об этом заявила первый заместитель исполнительного директора аэропорта Хабаровска Эльвира Ванюшкина, передает агентство «Интерфакс».
Ванюшкина уточнила, что не может прокомментировать «технические моменты», так как это является прерогативой авиакомпании, к которой относится лайнер. Она лишь добавила, что после приземления самолет отправился на стоянку.
Воздушное судно Airbus A330 вылетело в 10:35 (03:35 мск) из аэропорта Хабаровска в Москву, но спустя несколько часов экипаж запросил разрешение о возврате. У самолета возникли проблемы с шасси. Об этом сообщала ТАСС глава пресс-службы Хабаровского аэропорта Марина Кравченко. По ее словам, ранее посадку планировали совершить в 13:30. Также она уточнила, что на борту авиалайнера были 286 человек.
В пресс-службе «Аэрофлота» на Дальнем Востоке заявили, что о причинах инцидента расскажут позже, передавало ТАСС.
По данным агентства «Интерфакс», самолет вылетел из Хабаровска в 10:34 по местному времени (3:34 мск).