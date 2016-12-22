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В аэропорту Хабаровска запросил аварийную посадку пассажирский А330
07:22
В аэропорту Хабаровска запросил аварийную посадку пассажирский А330

Самолет Airbus A330-300, который вылетел из Хабаровска в Москву, запросил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта Марина Кравченко.

«Рейс Хабаровск — Москва вылетел в 10:35 (03:35 мск), однако через некоторое время экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета», — сказала она. «Посадка планировалась в 13:30, но пока самолет не приземлился», — отметила Кравченко. Она уточнила, что на борту лайнера находится 286 человек.

В пресс-службе компании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке сказали, что комментарии о причинах инцидента будут даны позже, отмечает агентство.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в оперативных службах, сообщил, что ​причиной возврата воздушного судна стали проблемы с шасси. 

Теги
Хабаровск, вынужденная посадка, Самолет
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