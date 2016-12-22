В Бразилии прошли акции протеста против президента страны

В Бразилии в нескольких городах состоялись акции протеста, участники которых требовали отправить в отставку президента страны Мишела Темера, который вовлечен в коррупционный скандал, передает Reuters.
В частности, демонстрации прошли в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, уточняет агентство. По информации Reuters, в акциях приняли участие несколько сотен человек.
На прошлой неделе группа депутатов парламента Бразилии призвала провести процедуру импичмента против Мишела Темера. Поводом для этого стала видеозапись, на которой бразильский президент обсуждает с бизнесменами возможность подкупа бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Куньи, сообщало местное издание UOL.
«Вы должны держать это в секрете, ясно?» — цитирует издание слова Темера на видео. Владельцы компании по производству говядины JBS SA, братья Жоэсли и Уэсли Батиста направили эту видеозапись в Верховный суд страны.
Сам Темер обвинения отверг. Вместе с тем он подтвердил, что встречался с владельцами компании JBS, однако, по его словам, о подкупе Эдуарду Куньи они не говорили.