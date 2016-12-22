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Политика
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Порошенко освистали после церемонии почтения памяти жертв репрессий
00:22
Порошенко освистали после церемонии почтения памяти жертв репрессий

В сети появилось видео, на котором президента Украины Петра Порошенко освистали ​в Национальном историко-мемориальный заповеднике «Быковнянские могилы» под Киевом, где он, как сообщает пресс-служба главы государства, выступил на церемонии почтения памяти жертв политических репрессий.

На кадрах видно, как несколько десятков человек окружили украинского лидера и начали задавать ему вопросы. Кто-то из присутствующих спросил его, почему «в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент».

Отвечать на все вопросы Порошенко не стал и покинул заповедник. Несколько людей кричали ему вслед «Позор!».
 


  
Теги
Петр Порошенко, церемония
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