Порошенко освистали после церемонии почтения памяти жертв репрессий

В сети появилось видео, на котором президента Украины Петра Порошенко освистали в Национальном историко-мемориальный заповеднике «Быковнянские могилы» под Киевом, где он, как сообщает пресс-служба главы государства, выступил на церемонии почтения памяти жертв политических репрессий.
На кадрах видно, как несколько десятков человек окружили украинского лидера и начали задавать ему вопросы. Кто-то из присутствующих спросил его, почему «в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент».
Отвечать на все вопросы Порошенко не стал и покинул заповедник. Несколько людей кричали ему вслед «Позор!».