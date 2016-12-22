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Управделами президента заработал 21,1 млн руб. в 2016 году
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Управделами президента заработал 21,1 млн руб. в 2016 году
Доходы власти, 21 май. 23:16
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Управделами президента заработал 21,1 млн руб. в 2016 году

Управляющий делами президента России Александр Колпаков в 2016 задекларировал 21,1 млн руб. Об этом говорится в декларации, опубликованной на официальном сайте Управделами президента.

В собственности у Колпакова находятся два земельных участка площадью 3700 кв.м и 1550 кв.м и два жилых дома общей площадью 416 кв м. Кроме того, в декларации он указал квартиру площадью 172,3 кв.м, также в его собственности находится 1/4 квартиры площадью 167, 9 кв. м. Вся недвижимость находится в России, следует из документа.

Колпаков также указал гараж, машино-место и «хозяйственное строение». Кроме того, он является владельцем двух автомобилей — Mercedes и «Волга» ГАЗ 21, говорится в декларации.

Согласно документу, супруга управляющего делами президента в прошлом году заработала 30,24 млн руб. Она также указала два земельных участка, два жилых дома общей площадью 971,5 кв.м, квартиру, гараж, машино-место, автомобиль Porsche и мотоцикл Ducati. Кроме того, в ее собственности находится 1/4 еще одной квартиры площадью 167,9 кв.м.

В 2015 году Александр Колпаков заработал 79,47 млн руб., а его супруга - 114,74 млн руб. В 2014 году их доходы составили 10,45 млн руб. и 68,46 млн руб. соответственно.

 



 

Теги: Управделами президента , Александр Колпаков
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