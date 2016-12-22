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Совбез ООН проведет экстренное совещание после нового запуска ракеты КНДР
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Вчера, 22:40
Совбез ООН проведет экстренное совещание после нового запуска ракеты КНДР

Во вторник, 23 мая, Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание в связи с новым ракетным запуском в КНДР. Об этом сообщает Reuters

Запрос о созыве заседания Совбеза в ООН направили США, Япония и Южная Корея. Совещание члены Совета проведут в закрытом формате.

Предыдущее совещание Совбеза, посвященное ракетной программе КНДР, было проведено 16 мая. Члены Совбеза пригрозили КНДР введением новых санкций, если ракетные запуски будут продолжены. От Пхеньяна в ООН потребовали не проводить никаких «ядерных и баллистических ракетных испытаний».

Запуск очередной баллистической ракеты Пхеньян произвел 21 мая. Она пролетела около 500 км и приземлилась в водах Японского моря, у восточного побережья КНДР. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал проведенное Северной Кореей испытание «неутешительным и тревожным». 

Ранее, 19 мая, стало известно, что США направили к побережью КНДР второй авианосец. USS Ronald Reagan должен присоединиться к авианосцу USS Carl Vinson, который прибыл в Японское море в апреле.  

Теги
Совбез ООН, КНДР
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