СМИ узнали о планах США по отказу от безвозмездной военной помощи Украине

Белый дом в своем предложении по бюджету США предлагает отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран, заменив ее на выдачу кредитов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в руководстве США.

По данным издания, в список стран, которых может затронуть это предложение, помимо Украины должны войти Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам.

Средства на военные гранты поступают в Бюро по оказанию поддержки в сфере безопасности Госдепа США. После этого они распределяются между союзниками Вашингтона. Ежегодные расходы на оказание безвозмездной военной помощи оцениваются в $6 млрд. Большая часть этой суммы поступает в Израиль ($3,1 млрд) Египет ($1,3 млрд) и Иорданию ($350 млн). В новом проекте бюджета расходы на оказание военной помощи этим странам сохранятся. Однако для большинства других стран выдача грантов будет заменена на выдачу кредитов, которые должны быть потрачены на закупку военного оборудования в США.

Как отметили источники WSJ в Конгрессе США, новый принцип выделения военной помощи может привести к усилению позиций России и Китая. Издание цитирует в этой связи закрытый меморандум Госдепа. «Без оказания подобной помощи партнеры, скорее всего, либо не смогут развивать свои [военные] возможности, или могут обратиться за помощью в другие страны (например, Россию или Китай)», — говорится в документе. Также в меморандуме отмечается что для Украины это может означать снижение возможностей по борьбе с «пророссийскими сепаратистами».

Ранее Трамп неоднократно указывал на то, что намерен снизить финансовые обязательства США перед своими союзниками, переложив на них ответственность за обеспечение безопасности. Так, в марте Дональд Трамп потребовал от Германии возместить расходы за поддержку в оборонной сфере, которую Вашингтон оказывает Берлину. Кроме того, 6 мая стало известно, что в проекте новой контртеррористической стратегии Дональда Трампа говорится, что США должны начать избегать дорогостоящих военных обязательств.