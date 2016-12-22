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Экипаж МКС экстренно выйдет в открытый космос для замены компьютера
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Экипаж МКС экстренно выйдет в открытый космос для замены компьютера

Экипаж американского сегмента Международной космической станции (МКС) совершит незапланированный аварийный выход в отрытый космос для того, чтобы заменить вышедшую из строя одну из вычислительных систем, или мультиплексор-демультиплексор (англ. MDM. — РБК), который контролирует основные системы США на борту орбитального форпоста. Об этом сообщает пресс-служба NASA на своем официальном сайте.

Решение о конкретной дате и времени выхода астронавтов в открытый космос пока еще не принято, о нем отдельно расскажут в американской космической администрации позже в воскресенье, 21 мая. Предварительно дату выхода назначили на вторник. По данным НАСА, вся операция по замене компьютера будет длиться около двух часов.

О причинах поломки пока ничего не известно. В настоящее время специалисты агентства и астронавты занимаются выяснением обстоятельств. По предварительным заключениям экспертов NASA, сбой произошел внутри коробки устройства.

Выход из строя одной из MDM-ретрансляционной коробки, подчеркнули в NASA, не подвергал находящийся на станции экипаж опасности. МКС уже переключилась на другую коробку, которая обеспечивает исправную работу станции и «бесперебойную передачу телеметрических данных между ее системами».​​ 

Теги
МКС, Космос
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