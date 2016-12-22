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Дональд Трамп призвал изолировать Иран
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20:50
Дональд Трамп призвал изолировать Иран

Президент США Дональд Трамп призвал международное сообщество изолировать Иран. Об этом он заявил в ходе выступления на саммите в Эр-Рияде, текст которого размещен на официальной странице американского президента в Facebook.

Он отметил, что нельзя обсуждать искоренение терроризма без упоминания «правительства, которое предоставляет террористам убежище, финансовую поддержку и статус, необходимый для вербовки». «Конечно, я имею в виду Иран», — пояснил Трамп.

Американский президент обвинил Тегеран в поддержке террористических групп и экстремистов, «которые распространяют разрушения и хаос во всем регионе». «Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля, смерти американцев и уничтожению многих наций, лидеры которых присутствуют сейчас здесь», — заявил президент США. Также он напомнил и о том, что Иран поддерживает сирийского президента Башара Асада, который, по словам Трампа, виновен в «неописуемых преступлениях».

При этом президент США заявил, что главной жертвой Тегерана является сам народ Ирана, который «переживает лишения и отчаяние из-за стремления своих лидеров к войне и террору». «Пока иранский режим не выразит желание сотрудничать для установления мира, все страны и народы должны совместными усилиями изолировать Иран, препятствовать ему в финансировании терроризма и молиться за тот день, когда у иранского народа будет справедливое и праведное правительство, которого он заслуживают», — заявил американский лидер.

Дональд Трамп неоднократно критиковал заключение ядерной сделки с Ираном, утверждая, что она не отвечает интересам США. В связи с этим он поручил пересмотреть решение о снятии санкций с Ирана. 

Трамп против Тегерана: будет ли разорвана иранская «ядерная сделка» 

Теги
Иран, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
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