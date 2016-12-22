Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца в Москве

В храме Христа Спасителя патриарх Кирилл провел церемонию встречи мощей святого Николая Чудотворца. Об этом сообщает ТАСС.

Мощи святого были доставлены в Россию самолетом из итальянского города Бари. Они хранились в этом городе 930 лет и за все это время впервые были перевезены в другую страну. О том, что мощи святого Николая будут привезены в Россию, патриарх Кирилл договорился с папой римским Франциском во время встречи в феврале 2016 года на Кубе.

В храм Христа Спасителя мощи были доставлены из аэропорта Внуково. В храм они были пронесены через живой коридор из верующих. Желающие встретить мощи полностью заполнили храм и скопились на прилегающих улицах.

Патриарх подчеркнул, что Николай Чудотворец является самым почитаемым святым для российских верующих. «Святитель и Чудотворец Николай с точки зрения народного почитания на Руси был и остается первым святым», — заявил он. Причиной этому, по его словам, стало множество чудес, которые святой продемонстрировал в России благодаря молитвам. «Вот почему в нашем сознании он воспринимается как русский святой, хотя никогда не был на Руси и ни по национальности, ни по культуре никогда не был связан с нашей страной», — рассказал патриарх.

Также он прокомментировал проблему разделения христиан разных конфессий, назвав ее причиной «богословские проблемы». При этом он заявил, что разные ветви религии могут быть объединены христианами «не по их усилиям, каким-то церковно-дипломатическим шагам, богословским соглашениям, а только если Дух Святой снова соединит всех, кто исповедует имя Христово».

Мощи Николая Чудотворца пробудут в храме Христа Спасителя до 12 июля. После этого их перевезут в Санкт-Петербург, где они будут доступны паломникам до 28 июля.