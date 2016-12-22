Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца в Москве 20:19 СКР возбудил уголовное дело о гибели людей от угарного газа в Челябинске 19:36 Омбудсмен Москалькова заявила о недопустимости преследования за атеизм 19:03 Депутат Госдумы поднялся на вершину Эвереста 18:49 Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге 18:43 Под Челябинском поймали сбежавшего из СИЗО особо опасного преступника 18:15 Аудит на «Зенит Арене» проведут после Кубка конфедераций 18:12 В Химках задержали протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков 18:01 СМИ назвали имя захороненного в Турции в XIX веке русского офицера 17:07 Губернатор насчитал 200 тыс. ям на дорогах в Подмосковье 16:38 Полиция проверит видео с порчей картины на акции «Ночь в музее» в Artplay 14:58 В МВД рассказали о деталях падения автобуса в кювет в Пермском крае 14:40 После падения в кювет бензовоза в Иркутской области погиб один человек 14:27 Власти в Якутии предупредили об угрозе затопления города 13:16 СМИ сообщили о падении в кювет автобуса в Пермском крае 12:23 В Наро-Фоминском районе Подмосковья на строительном рынке произошел пожар 11:26 Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве 11:03 В Мексике возбудили дело после гибели раненного при атаке на россиянина 11:02 В Омске при столкновении Honda с микроавтобусом пострадали 8 человек 10:43 Какие святыни привозили в Россию и сколько верующих они собирали 10:15 В Калужской области жертвами пожара в жилом доме стали три человека 10:14
Лента новостей 21:00 МСК
Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца в Москве Общество, 20:19 Лучшие предложения рынка наличной валюты  20:00   USD НАЛ. Покупка 56,78 Продажа 56,87 EUR НАЛ. 63,58 63,65 Эрдоган возглавил правящую партию Турции Политика, 19:55 «Коммерсантъ» узнал о незапланированном визите Путина во Францию Политика, 19:42 СКР возбудил уголовное дело о гибели людей от угарного газа в Челябинске Общество, 19:36 Сборная России выиграла бронзу на чемпионате мира по хоккею Спорт, 19:29 Омбудсмен Москалькова заявила о недопустимости преследования за атеизм Общество, 19:03 Депутат Госдумы поднялся на вершину Эвереста Общество, 18:49 Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге Общество, 18:43 Под Челябинском поймали сбежавшего из СИЗО особо опасного преступника Общество, 18:15 Аудит на «Зенит Арене» проведут после Кубка конфедераций Общество, 18:12 Болельщики «Спартака» устроили пожар на стадионе в Туле Спорт, 18:08 В Химках задержали протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков Общество, 18:01 ГИБДД переведут на компьютерные системы с российским процессором «Байкал» Технологии и медиа, 17:35 ЧМ-2017 по хоккею. Матч за третье место. Россия — Финляндия. Онлайн Спорт, 17:15 Тиллерсон назвал «тревожным» запуск ракеты КНДР Политика, 17:14 Омбудсмен Москалькова попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко Политика, 17:12 СМИ назвали имя захороненного в Турции в XIX веке русского офицера Общество, 17:07 ЦСКА выиграл серебро чемпионата России в последнем туре Спорт, 16:58 Губернатор насчитал 200 тыс. ям на дорогах в Подмосковье Общество, 16:38 Москалькова пообещала поехать в Чечню для выяснения ситуации с геями Политика, 16:36 Поклонская ответила Transparency на планы проверить ее на коррупцию Политика, 16:25 Турция официально отменила визы для Украины Политика, 15:58 Дутерте назвал Трампа «хорошим парнем» и своим другом Политика, 15:47 Отец экс-главы ФБР рассказал о большом страхе Трампа перед его сыном Политика, 15:09 Полиция проверит видео с порчей картины на акции «Ночь в музее» в Artplay Общество, 14:58 В МВД рассказали о деталях падения автобуса в кювет в Пермском крае Общество, 14:40 После падения в кювет бензовоза в Иркутской области погиб один человек Общество, 14:27
Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца в Москве
Материалы по теме Мощи Николая Чудотворца впервые привезут в Россию из Италии В РПЦ допустили выставление мощей Святого Николая в Исаакиевском соборе Делегация РПЦ прибыла в Италию за частью мощей Николая Чудотворца РПЦ заявила об отсутствии спецпропусков к мощам Николая Чудотворца
20:19
Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца в Москве

В храме Христа Спасителя патриарх Кирилл провел церемонию встречи мощей святого Николая Чудотворца. Об этом сообщает ТАСС.

Мощи святого были доставлены в Россию самолетом из итальянского города Бари. Они хранились в этом городе 930 лет и за все это время впервые были перевезены в другую страну. О том, что мощи святого Николая будут привезены в Россию, патриарх Кирилл договорился с папой римским Франциском во время встречи в феврале 2016 года на Кубе.

В храм Христа Спасителя мощи были доставлены из аэропорта Внуково. В храм они были пронесены через живой коридор из верующих. Желающие встретить мощи полностью заполнили храм и скопились на прилегающих улицах.

Патриарх подчеркнул, что Николай Чудотворец является самым почитаемым святым для российских верующих. «Святитель и Чудотворец Николай с точки зрения народного почитания на Руси был и остается первым святым», — заявил он. Причиной этому, по его словам, стало множество чудес, которые святой продемонстрировал в России благодаря молитвам. «Вот почему в нашем сознании он воспринимается как русский святой, хотя никогда не был на Руси и ни по национальности, ни по культуре никогда не был связан с нашей страной», — рассказал патриарх.

Также он прокомментировал проблему разделения христиан разных конфессий, назвав ее причиной «богословские проблемы». При этом он заявил, что разные ветви религии могут быть объединены христианами «не по их усилиям, каким-то церковно-дипломатическим шагам, богословским соглашениям, а только если Дух Святой снова соединит всех, кто исповедует имя Христово».

Фотогалерея Какие святыни привозили в Россию и сколько верующих они собирали 21 мая в Москву из итальянского Бари привезут мощи святителя Николая, точнее, его левое ребро. Оно будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, затем мощи перевезут... Показать 9 фотографий

Мощи Николая Чудотворца пробудут в храме Христа Спасителя до 12 июля. После этого их перевезут в Санкт-Петербург, где они будут доступны паломникам до 28 июля.

Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, — один из самых почитаемых христианами святых.

Изначально святой Николай был погребен в церкви в Мирах (Демре) на территории современной Турции. В 1087 году итальянские купцы выкрали бóльшую часть мощей Николая и привезли в итальянский город Бар (ныне Бари).

По церковному календарю церковные торжества в честь Николая Чудотворца проходят дважды в год: 19 декабря — в день его кончины и 22 мая — в память перенесения мощей святого из Мир Ликийских в Бар. В народе эти праздники именуются Никола зимний и Никола летний.

В крипте католической базилики святого Николая в Бари с 1969 года в знак дружбы между православными и католиками проводят службы по византийскому обряду. Кроме того, по тому же обряду проводят богослужения раз в неделю, по четвергам, в основном помещении храма. ​

 
Теги
религия, патриарх Кирилл, мощи
Другие материалы РБК
9 районов Москвы с самым быстро дешевеющим жильем
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Олимпийский чемпион скончался в возрасте 37 лет
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку