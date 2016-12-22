Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца в Москве

В храме Христа Спасителя патриарх Кирилл провел церемонию встречи мощей святого Николая Чудотворца. Об этом сообщает ТАСС.
Мощи святого были доставлены в Россию самолетом из итальянского города Бари. Они хранились в этом городе 930 лет и за все это время впервые были перевезены в другую страну. О том, что мощи святого Николая будут привезены в Россию, патриарх Кирилл договорился с папой римским Франциском во время встречи в феврале 2016 года на Кубе.
В храм Христа Спасителя мощи были доставлены из аэропорта Внуково. В храм они были пронесены через живой коридор из верующих. Желающие встретить мощи полностью заполнили храм и скопились на прилегающих улицах.
Патриарх подчеркнул, что Николай Чудотворец является самым почитаемым святым для российских верующих. «Святитель и Чудотворец Николай с точки зрения народного почитания на Руси был и остается первым святым», — заявил он. Причиной этому, по его словам, стало множество чудес, которые святой продемонстрировал в России благодаря молитвам. «Вот почему в нашем сознании он воспринимается как русский святой, хотя никогда не был на Руси и ни по национальности, ни по культуре никогда не был связан с нашей страной», — рассказал патриарх.
Также он прокомментировал проблему разделения христиан разных конфессий, назвав ее причиной «богословские проблемы». При этом он заявил, что разные ветви религии могут быть объединены христианами «не по их усилиям, каким-то церковно-дипломатическим шагам, богословским соглашениям, а только если Дух Святой снова соединит всех, кто исповедует имя Христово».
Мощи Николая Чудотворца пробудут в храме Христа Спасителя до 12 июля. После этого их перевезут в Санкт-Петербург, где они будут доступны паломникам до 28 июля.
Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, — один из самых почитаемых христианами святых.
Изначально святой Николай был погребен в церкви в Мирах (Демре) на территории современной Турции. В 1087 году итальянские купцы выкрали бóльшую часть мощей Николая и привезли в итальянский город Бар (ныне Бари).
По церковному календарю церковные торжества в честь Николая Чудотворца проходят дважды в год: 19 декабря — в день его кончины и 22 мая — в память перенесения мощей святого из Мир Ликийских в Бар. В народе эти праздники именуются Никола зимний и Никола летний.
В крипте католической базилики святого Николая в Бари с 1969 года в знак дружбы между православными и католиками проводят службы по византийскому обряду. Кроме того, по тому же обряду проводят богослужения раз в неделю, по четвергам, в основном помещении храма.