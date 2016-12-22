Эрдоган возглавил правящую партию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь возглавил правящую в Турции Партию справедливости и развития (ПСР). Решение было принято на внеочередном съезде партии, сообщает агентство Anadolu.
Эрдоган, который является основателем партии, возглавлял ее до 2014 года, когда он были избран главой страны. После этого, в соответствии с законодательством, он был вынужден завершить работу в качестве главы ПСР. Однако конституционный референдум, проведенный в Турции в апреле, позволил снять это ограничение.
За возвращение Эрдогана на пост руководителя партии проголосовали 1414 участников съезда. На этой должности Эрдоган сменил премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, который возглавлял партию с весны 2016 года. Президент поблагодарил однопартийцев за поддержку и заявил, что съезд станет новым этапом в развитии страны. «Предстоящие месяцы станут периодом скачка во многих сферах, в том числе в экономической области и в сфере борьбы с терроризмом», — заявил он.
Несогласные не в счет: как Эрдоган поведет себя после референдума
Конституционный референдум, который позволил Эрдогану вновь возглавить правящую партию, прошел в Турции 16 апреля. На голосование был вынесен вопрос о расширении полномочий президента. После победы своих сторонников на референдуме глава Турции получил полномочия по назначению и роспуску правительства, получил возможность объявлять чрезвычайное положение и предлагать собственных кандидатов на судейские должности. В поддержку конституционной реформы выступили 51,41% проголосовавших при явке в 87,45% В ряде районов Турции после этого прошли акции протеста недовольных усилением президентской власти. Международные наблюдатели сообщили о нарушениях, которые допустили власти при голосовании.