Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
СКР возбудил уголовное дело о гибели людей от угарного газа в Челябинске 19:36 Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца в Москве 20:19 Омбудсмен Москалькова заявила о недопустимости преследования за атеизм 19:03 Депутат Госдумы поднялся на вершину Эвереста 18:49 Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге 18:43 Под Челябинском поймали сбежавшего из СИЗО особо опасного преступника 18:15 Аудит на «Зенит Арене» проведут после Кубка конфедераций 18:12 В Химках задержали протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков 18:01 СМИ назвали имя захороненного в Турции в XIX веке русского офицера 17:07 Губернатор насчитал 200 тыс. ям на дорогах в Подмосковье 16:38 Полиция проверит видео с порчей картины на акции «Ночь в музее» в Artplay 14:58 В МВД рассказали о деталях падения автобуса в кювет в Пермском крае 14:40 После падения в кювет бензовоза в Иркутской области погиб один человек 14:27 Власти в Якутии предупредили об угрозе затопления города 13:16 СМИ сообщили о падении в кювет автобуса в Пермском крае 12:23 В Наро-Фоминском районе Подмосковья на строительном рынке произошел пожар 11:26 Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве 11:03 В Мексике возбудили дело после гибели раненного при атаке на россиянина 11:02 В Омске при столкновении Honda с микроавтобусом пострадали 8 человек 10:43 Какие святыни привозили в Россию и сколько верующих они собирали 10:15 В Калужской области жертвами пожара в жилом доме стали три человека 10:14
Лента новостей 21:01 МСК
Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца в Москве Общество, 20:19 Лучшие предложения рынка наличной валюты  20:00   USD НАЛ. Покупка 56,78 Продажа 56,87 EUR НАЛ. 63,58 63,65 Эрдоган возглавил правящую партию Турции Политика, 19:55 «Коммерсантъ» узнал о незапланированном визите Путина во Францию Политика, 19:42 СКР возбудил уголовное дело о гибели людей от угарного газа в Челябинске Общество, 19:36 Сборная России выиграла бронзу на чемпионате мира по хоккею Спорт, 19:29 Омбудсмен Москалькова заявила о недопустимости преследования за атеизм Общество, 19:03 Депутат Госдумы поднялся на вершину Эвереста Общество, 18:49 Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге Общество, 18:43 Под Челябинском поймали сбежавшего из СИЗО особо опасного преступника Общество, 18:15 Аудит на «Зенит Арене» проведут после Кубка конфедераций Общество, 18:12 Болельщики «Спартака» устроили пожар на стадионе в Туле Спорт, 18:08 В Химках задержали протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков Общество, 18:01 ГИБДД переведут на компьютерные системы с российским процессором «Байкал» Технологии и медиа, 17:35 ЧМ-2017 по хоккею. Матч за третье место. Россия — Финляндия. Онлайн Спорт, 17:15 Тиллерсон назвал «тревожным» запуск ракеты КНДР Политика, 17:14 Омбудсмен Москалькова попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко Политика, 17:12 СМИ назвали имя захороненного в Турции в XIX веке русского офицера Общество, 17:07 ЦСКА выиграл серебро чемпионата России в последнем туре Спорт, 16:58 Губернатор насчитал 200 тыс. ям на дорогах в Подмосковье Общество, 16:38 Москалькова пообещала поехать в Чечню для выяснения ситуации с геями Политика, 16:36 Поклонская ответила Transparency на планы проверить ее на коррупцию Политика, 16:25 Турция официально отменила визы для Украины Политика, 15:58 Дутерте назвал Трампа «хорошим парнем» и своим другом Политика, 15:47 Отец экс-главы ФБР рассказал о большом страхе Трампа перед его сыном Политика, 15:09 Полиция проверит видео с порчей картины на акции «Ночь в музее» в Artplay Общество, 14:58 В МВД рассказали о деталях падения автобуса в кювет в Пермском крае Общество, 14:40 После падения в кювет бензовоза в Иркутской области погиб один человек Общество, 14:27
СКР возбудил уголовное дело о гибели людей от угарного газа в Челябинске
Материалы по теме На Алтае в результате отравления угарным газом погибли двое детей В США при утечке угарного газа в отеле отравилась группа детей После отравления в доме престарелых под Калининградом умерли пять человек В Калужской области жертвами пожара в жилом доме стали три человека
19:36
СКР возбудил уголовное дело о гибели людей от угарного газа в Челябинске

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело после гибели трех человек от угарного газа в Челябинске. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления ведомства.

Инцидент произошел в жилом доме в Металлургическом районе города. В одной из квартир были обнаружены тела двухлетнего ребенка и 17-летнего подростка. Кроме того, в квартире, расположенной на этаж выше, погибла 79-летняя женщина.

«По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом от работающей газовой колонки, из-за засоренного вентиляционного канала», — сообщили в СКР. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

В конце апреля в городе Краснознаменске Калининградской области от отравления угарным газом погибли пять человек, в том числе пятилетний ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 

Теги
СКР, Челябинск, угарный газ
Другие материалы РБК
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
АвтоВАЗ начал продажи юбилейной Lada 4x4
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Автомобилистка из Уфы 300 раз нарушила ПДД за три месяца
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку