СКР возбудил уголовное дело о гибели людей от угарного газа в Челябинске

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело после гибели трех человек от угарного газа в Челябинске. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления ведомства.
Инцидент произошел в жилом доме в Металлургическом районе города. В одной из квартир были обнаружены тела двухлетнего ребенка и 17-летнего подростка. Кроме того, в квартире, расположенной на этаж выше, погибла 79-летняя женщина.
«По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом от работающей газовой колонки, из-за засоренного вентиляционного канала», — сообщили в СКР. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
В конце апреля в городе Краснознаменске Калининградской области от отравления угарным газом погибли пять человек, в том числе пятилетний ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.