Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Депутат Госдумы поднялся на вершину Эвереста 18:49 Омбудсмен Москалькова заявила о недопустимости преследования за атеизм 19:03 Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге 18:43 Под Челябинском поймали сбежавшего из СИЗО особо опасного преступника 18:15 Аудит на «Зенит Арене» проведут после Кубка конфедераций 18:12 В Химках задержали протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков 18:01 ГИБДД переведут на компьютерные системы с российским процессором «Байкал» 17:35 Тиллерсон назвал «тревожным» запуск ракеты КНДР 17:14 Омбудсмен Москалькова попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко 17:12 СМИ назвали имя захороненного в Турции в XIX веке русского офицера 17:07 Губернатор насчитал 200 тыс. ям на дорогах в Подмосковье 16:38 Москалькова пообещала поехать в Чечню для выяснения ситуации с геями 16:36 Поклонская ответила Transparency на планы проверить ее на коррупцию 16:25 Турция официально отменила визы для Украины 15:58 Дутерте назвал Трампа «хорошим парнем» и своим другом 15:47 Отец экс-главы ФБР рассказал о большом страхе Трампа перед его сыном 15:09 Полиция проверит видео с порчей картины на акции «Ночь в музее» в Artplay 14:58 В МВД рассказали о деталях падения автобуса в кювет в Пермском крае 14:40 После падения в кювет бензовоза в Иркутской области погиб один человек 14:27 «Росбалт» назвал имя Шляпника из группировки «Шалтай-Болтай» 14:24 Порошенко назвал георгиевские ленточки символом «агрессии против Украины» 13:58
Лента новостей 19:29 МСК
Депутат Госдумы поднялся на вершину Эвереста Общество, 18:49 Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге Общество, 18:43 Под Челябинском поймали сбежавшего из СИЗО особо опасного преступника Общество, 18:15 Аудит на «Зенит Арене» проведут после Кубка конфедераций Общество, 18:12 Болельщики «Спартака» устроили пожар на стадионе в Туле Спорт, 18:08 В Химках задержали протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков Общество, 18:01 ГИБДД переведут на компьютерные системы с российским процессором «Байкал» Технологии и медиа, 17:35 ЧМ-2017 по хоккею. Матч за третье место. Россия — Финляндия. Онлайн Спорт, 17:15 Тиллерсон назвал «тревожным» запуск ракеты КНДР Политика, 17:14 Омбудсмен Москалькова попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко Политика, 17:12 СМИ назвали имя захороненного в Турции в XIX веке русского офицера Общество, 17:07 ЦСКА выиграл серебро чемпионата России в последнем туре Спорт, 16:58 Губернатор насчитал 200 тыс. ям на дорогах в Подмосковье Общество, 16:38 Москалькова пообещала поехать в Чечню для выяснения ситуации с геями Политика, 16:36 Поклонская ответила Transparency на планы проверить ее на коррупцию Политика, 16:25 Турция официально отменила визы для Украины Политика, 15:58 Дутерте назвал Трампа «хорошим парнем» и своим другом Политика, 15:47 Отец экс-главы ФБР рассказал о большом страхе Трампа перед его сыном Политика, 15:09 Полиция проверит видео с порчей картины на акции «Ночь в музее» в Artplay Общество, 14:58 В МВД рассказали о деталях падения автобуса в кювет в Пермском крае Общество, 14:40 После падения в кювет бензовоза в Иркутской области погиб один человек Общество, 14:27 «Росбалт» назвал имя Шляпника из группировки «Шалтай-Болтай» Политика, 14:24 Порошенко назвал георгиевские ленточки символом «агрессии против Украины» Политика, 13:58 Порошенко сообщил о способности украинцев прожить без российских соцсетей Политика, 13:49 Заключительный тур чемпионата России по футболу. Все матчи. Как это было Спорт, 13:17 Власти в Якутии предупредили об угрозе затопления города Общество, 13:16 СМИ сообщили о помощи Эр-Рияда в блокировке санкций Трампа в ООН Политика, 13:03 СМИ сообщили о падении в кювет автобуса в Пермском крае Общество, 12:23
Депутат Госдумы поднялся на вершину Эвереста
Материалы по теме В Непале задумались о введении возрастного лимита для покоряющих Эверест Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест Футбольный клуб «Эвертон» объявил о заключении контракта с Усмановым Два альпиниста погибли при спуске с Эвереста
18:49
Депутат Госдумы поднялся на вершину Эвереста

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин поднялся на вершину Эвереста. Об этом сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Twitter.

О том, что депутат Госдумы поднялся на Эверест, подтвердил ТАСС его помощник. Он отметил, что Сидякин «покорил Эверест» и водрузил на его пике флаги России и Татарстана. Собеседник агентства отметил, что на данный момент экспедиция спустилась в базовый лагерь.

Помощник депутата рассказал, что во время восхождения российская экспедиция «впервые» выполняла гуманитарную миссию. Ее члены накрывали специальной тканью тела погибших альпинистов, которые остались лежать на склонах Эвереста. Помощник депутата пояснил, что таким образом участники российской экспедиции выражали дань уважения погибшим.

Всего с 1953 года, когда был покорен Эверест, на его склонах погибли более 250 альпинистов. Из-за низких температур и разряженного воздуха трупы сложно эвакуировать, и некоторые тела погибших до сих пор остаются на склонах горы.

Пресс-секретарь Александра Сидякина Павел Склянчук пояснил Life.ru, что депутат поднялся на вершину в пятницу, 19 мая. «Мы ждали спуска с этой вершины, чтобы считать экспедицию в этой части завершенной», — отметил Склянчук и добавил, что спуск всегда сложнее восхождения. Пресс-секретарь рассказал, что на данный момент депутат находится на высоте 5200 м и у него есть интернет.

Как отмечает ТАСС, о планах покорить Эверест Сидякин заявлял в марте 2015 года, после того как вернулся из путешествия в Антарктиду. 

Теги
Эверест, депутат Госдумы, альпинизм
Другие материалы РБК
Российский летающий автомобиль: первые подробности
Renault объяснила решение об отзыве 10 тыс. автомобилей в России
Машина стоимостью более $800 тыс., конструкция которой стала гостайной
Тренер «Зенита» отреагировал на слова Мутко о «мальчике, который судит»
«Великий враг США»: оскароносный режиссер из США снял фильм о Путине
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку