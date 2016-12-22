Депутат Госдумы поднялся на вершину Эвереста

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин поднялся на вершину Эвереста. Об этом сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Twitter.
О том, что депутат Госдумы поднялся на Эверест, подтвердил ТАСС его помощник. Он отметил, что Сидякин «покорил Эверест» и водрузил на его пике флаги России и Татарстана. Собеседник агентства отметил, что на данный момент экспедиция спустилась в базовый лагерь.
Помощник депутата рассказал, что во время восхождения российская экспедиция «впервые» выполняла гуманитарную миссию. Ее члены накрывали специальной тканью тела погибших альпинистов, которые остались лежать на склонах Эвереста. Помощник депутата пояснил, что таким образом участники российской экспедиции выражали дань уважения погибшим.
Всего с 1953 года, когда был покорен Эверест, на его склонах погибли более 250 альпинистов. Из-за низких температур и разряженного воздуха трупы сложно эвакуировать, и некоторые тела погибших до сих пор остаются на склонах горы.
Пресс-секретарь Александра Сидякина Павел Склянчук пояснил Life.ru, что депутат поднялся на вершину в пятницу, 19 мая. «Мы ждали спуска с этой вершины, чтобы считать экспедицию в этой части завершенной», — отметил Склянчук и добавил, что спуск всегда сложнее восхождения. Пресс-секретарь рассказал, что на данный момент депутат находится на высоте 5200 м и у него есть интернет.
Как отмечает ТАСС, о планах покорить Эверест Сидякин заявлял в марте 2015 года, после того как вернулся из путешествия в Антарктиду.